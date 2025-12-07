اتحاد شركات التأمين يرصد أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي

18 حجم الخط

أصبح الذكاء الاصطناعي اليوم محورًا رئيسيًا في التحولات العميقة التي تشهدها صناعة التأمين عالميًا، فمن الاكتتاب وإدارة المطالبات، إلى كشف الاحتيال والتواصل مع العملاء، أتاح الذكاء الاصطناعي للشركات القدرة على رفع مستوى الكفاءة، وتحسين دقة القرارات، وتسريع الإجراءات بشكل غير مسبوق.

وأشار اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الاسبوعية إلى أن هذا التطور السريع ترافقه تحديات أخلاقية معقدة تتعلق بالعدالة والشفافية وحماية الخصوصية، فضلًا عن مخاطر محتملة قد تُعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية إذا لم تُدار بوعي ومسؤولية.

ويُعد قطاع التأمين من أكثر القطاعات حساسية لاعتبارات الأخلاقيات، نظرًا لاعتماده على تقييم المخاطر واتخاذ قرارات تؤثر مباشرة على حياة الأفراد واستقرارهم المالي. فبينما قد يسبب الخطأ في قطاعات أخرى مجرد إزعاج، فإن الخطأ في التأمين قد يعني تسعيرًا غير عادل أو رفضًا غير مبرر لمطالبة أو تمييزًا في الوصول لخدمات الحماية الأساسية.



ومن هنا، يصبح الالتزام بالحوكمة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي ضرورة استراتيجية لتعزيز الثقة بين الشركات والعملاء، وليس مجرد التزام تنظيمي



الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي داخل قطاع التأمين

تنتشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي اليوم عبر مختلف مراحل سلسلة قيمة التأمين، مدفوعة بحاجة الشركات لخفض التكلفة، تسريع الخدمات، وتعزيز التجربة الرقمية.

أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التأمين

1. الاكتتاب الآلي

تحليل البيانات الكبيرة للتنبؤ بالمخاطر وتحديد الأسعار بكفاءة أعلى، مع تقليل التدخل اليدوي.

2. تقييم وتسوية المطالبات

الاعتماد على الرؤية الحاسوبية والتحليلات التنبؤية لتسريع اتخاذ القرار وتقديم تجربة أسرع للمؤمّنين.

3. كشف الاحتيال

استخدام نماذج ذكية لاكتشاف أنماط وسلوكيات مشبوهة تُشير لاحتمال وجود عمليات احتيال.

4. دعم العملاء

روبوتات الدردشة والمساعدات الذكية توفّر خدمة متواصلة وتوصيات مخصّصة.

5. التنبؤ بالمخاطر ومنعها

تحليل البيانات لتوقع الحوادث أو التدهور الصحي أو تلف الممتلكات بهدف التدخل المبكر وتقديم نصائح وقائية.

وبالرغم من هذه النتائج الإيجابية، إلا أن توظيف الذكاء الاصطناعي يطرح تحديات أخلاقية تستوجب إدارة دقيقة.

التحديات الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التأمين

1. التحيّز الخوارزمي

قد تعكس النماذج الذكية تحيّزات كامنة في البيانات التاريخية، مما يؤدي إلى:

رفع أقساط التأمين لفئات معينة

رفض التغطية بناءً على تقييمات خاطئة

تفضيل أصحاب البيانات الأكثر تفصيلًا



وهو ما يتعارض مع مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

2. غموض الخوارزميات (الشفافية والتفسير)

الاعتماد على تقنيات “الصندوق الأسود” يجعل من الصعب تفسير:

كيف حُدد سعر الوثيقة؟

لماذا رُفضت مطالبة معينة؟



وهو ما قد يقلل ثقة العملاء ويصطدم بمتطلبات الإفصاح القانوني.

3. الخصوصية وحماية البيانات

تستند نماذج الذكاء الاصطناعي إلى كمّ هائل من البيانات الحساسة (مالية، صحية، سلوكية).

المخاطر تشمل:

جمع بيانات دون موافقة واضحة

مشاركة بيانات مع أطراف خارجية

تتبع سلوك الأفراد بطرق مبالغ فيها



وهي كلها تهديدات تمس حقوق العملاء وثقتهم.

4. تقليص الدور البشري

قد تؤدي الأتمتة الكاملة إلى:

غياب الحس الإنساني والتعاطف

عدم اكتشاف القرارات غير العادلة

صعوبة تحديد المسؤولية عند الخطأ



5. الهجمات الإلكترونية

البيانات التأمينية هدف حساس لهجمات الاختراق والتلاعب بنماذج الذكاء الاصطناعي، ما يشكل خطرًا مباشرًا على السوق والعملاء.

6. الجدل حول التحليلات التنبؤية

أسئلة جوهرية تبرز:

هل يمكن تسعير الوثائق بناء على سلوك متوقّع؟

هل يمكن أن يصبح بعض الأشخاص “غير قابلين للتأمين”؟

وهو ما يتطلب توازنًا دقيقًا بين إدارة المخاطر والعدالة الاجتماعية.

مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD للذكاء الاصطناعي الموثوق

اعتمدت المنظمة سبعة مبادئ أساسية تشكّل مرجعًا عالميًا:

1. الإشراف البشري



2. السلامة والمتانة التقنية



3. الخصوصية وحوكمة البيانات



4. الشفافية وقابلية الشرح



5. التنوع والعدالة وعدم التمييز



6. الاستدامة والرفاه المجتمعي



7. المساءلة الكاملة عن نتائج النماذج

هذه المبادئ توفر إطارًا لضمان الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

فوائد الالتزام بالأخلاقيات لشركات التأمين

اتباع المعايير الأخلاقية لا يُعد عائقًا، بل ميزة لأنّه يحقق:

زيادة الثقة بين العملاء والشركات

تقليل المخاطر القانونية

تحسين جودة النماذج الذكية

تعزيز الابتكار في بيئة آمنة

خلق سوق تأميني أكثر عدالة واستدامة

رؤية الاتحاد حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في قطاع التأمين

يؤكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن دمج الذكاء الاصطناعي يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية السوق وتحسين كفاءة العمليات، مع ضرورة حماية حقوق العملاء وضمان الحد الأدنى من العدالة والشفافية.

أبرز النقاط التي يشدد عليها الاتحاد:

1. الالتزام بالأطر الأخلاقية طوال دورة حياة النماذج

من جمع البيانات إلى التطبيق الفعلي، مع ضمان عدالة القرار وقابلية شرحه.

2. مكافحة التحيّز

عبر اختبارات دورية وتدقيق مستقل لتجنب أي تأثير سلبي على تأمينات الأفراد.

3. حماية البيانات وخصوصية العملاء

وفق القوانين المحلية وأفضل ممارسات الحوكمة.

4. الشفافية وتفسير القرارات الآلية

وإتاحة مراجعة بشرية عند الاعتراض على أي قرار.

5. دعم التحول الرقمي المسؤول

مزيج متوازن بين التكنولوجيا والرقابة المهنية.

6. تطوير المهارات البشرية

الاستثمار في تدريب العاملين ليكونوا شريكًا للذكاء الاصطناعي وليس بديلًا عنه.

7. تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية

لتوفير أطر تنظيمية واضحة ومواكبة للتطورات العالمية.

8. الابتكار دون الإضرار بالثقة المجتمعية

فالثقة هي الأساس في العلاقة بين الشركات والمؤمَّنين.

