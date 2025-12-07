البنك المركزي: ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 50.216 مليار دولار في نوفمبر

18 حجم الخط

كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية في نوفمبر الماضي.

وقال المركزي في بيان له، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية، ارتفعت إلى 50.216 مليار دولار في نوفمبر من 50.071 مليار دولار في أكتوبر الماضي.

