اقتصاد

البنك المركزي: ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 50.216 مليار دولار في نوفمبر

البنك المركزي المصري،
البنك المركزي المصري، فيتو
كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية  في نوفمبر الماضي.

وقال المركزي في بيان له، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية، ارتفعت إلى 50.216 مليار دولار في نوفمبر من 50.071 مليار دولار في أكتوبر الماضي.

