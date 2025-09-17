أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب والدولار والبيض وتخفيضات على الفراخ.. البورصة تربح 6 مليارات جنيه.. وتوصيات الغرف التجارية لتطبيق المنظومة الوطنية للتتبع الدوائي

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

الفيدرالي الأمريكي يقرر خفض الفائدة 0.25% لأول مرة منذ ديسمبر 2024

قررت لجنة السياسة الفيدرالية التابعة للمركزي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، في سادس اجتماعات الاحتياطي خلال 2025، ليتراوح سعر الفائدة ما بين 4% - 4.25%، وهذا بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم في أمريكا خلال شهر أغسطس الماضي.

وجاء ذلك بعد شهور من الجدل الاقتصادي والضغوط المتزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الفيدرالي لخفض الفائدة، وسط تهديدات مستمرة لجيروم باول للضغط عليه.

ويعد هذا أول خفض لمعدلات الفائدة منذ ديسمبر الماضي، ومن المتوقع أن يكون بداية لسلسلة من التخفيضات الإضافية خلال الأشهر المقبلة، بهدف خفض تكاليف الاقتراض في أنحاء الولايات المتحدة، لكن هذه الخطوة تحمل أيضًا إشارة تحذيرية بشأن وضع الاقتصاد، إذ تعكس تناميا في القناعة داخل الفيدرالي بأن سوق العمل المتباطئة تحتاج إلى دفعة من خلال معدلات فائدة أقل، مع ذلك، من غير المرجح أن تُرضي هذه الخطوة الرئيس ترامب الذي دعا إلى خفض أكبر بكثير.

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر صرف الدولار، ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بشكل ملحوظ في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025 بنحو 4 قروش إضافية فى البنك المركزي والبنوك المصرية.

وعلى مدار الساعة ترصد “فيتو” آخر تطورات سعر الدولار في أهم البنوك الرئيسية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-48.08 جنيه للشراء.

-48.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-48.09 جنيه للشراء.

-48.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

-48.09 جنيه للشراء.

-48.19 جنيه للبيع.

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء، عيار 21 يصل لهذا الرقم

سعر جرام الذهب، ارتفعت أسعار الذهب، خلال حركة تعاملات اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، بنحو 10 جنيهات للجرام، بجميع الأعيرة في سوق الصاغة، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار.

وترصد “فيتو” آخر أخبار أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة، وعلى مدار الساعة بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5651 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4945 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4240 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 39560 جنيهًا.

على غرار الفيدرالي، البنوك المركزية الخليجية تقرر خفض الفائدة 25 نقطة أساس

قررت البنوك المركزية الخليجية اليوم الأربعاء، خفض معدلات الفائدة إثر إعلان الفيدرالي الأمريكي قرارا موافقا للتوقعات بخفض نسبته 25 نقطة أساس.

البنوك المركزية الخليجية تقرر خفض أسعار الفائدة

وقال بنك الكويت المركزي، إنه خفض سعر الخصم 25 نقطة أساس إلى 3.75%، كما قرر البنك المركزي السعودي، أيضا خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.

ومن جانبه، قال مصرف قطر المركزي بتقييم السياسة النقدية الحالية لدولة قطر، وقرر خفض أسعار الفائدة الحالية للمصرف والمتعلقة بسعر فائدة الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر إعادة الشراء.

وأوضح المصرف، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أنه اعتبارا من يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر 2025، ستخفض أسعار الفائدة الحالية للمصرف وفقًا لما يلي:

خفض سعر فائدة الإيداع (QCBDR) بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح: 4.35%

خفض سعر فائدة الإقراض (QCBLR) بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح: 4.85%

خفض سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح: 4.60%

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الأربعاء، الموافق 17 سبتمبر 2025، تباينًا ملحوظا، في بورصة الدواجن والشركات، إذ انخفض سعر الكتكوت الأبيض قطعان مقابل استقرار باقي الأنواع، بينما استقرت أسعار البط.

سعر الكتكوت والبط صغير العمر

وتستعرض «فيتو» سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور.

أسعار الكتاكيت اليوم

كما تستعرض فيتو كذلك سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثان، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت الروس، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت آي آر.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 27 إلى 35 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 23 و23.5 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 21 إلى 22 جنيها.

تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 19 إلى 20 جنيها.

تراوح سعر كتكوت بلدي بين 4.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.

تراوح سعر كتكوت هجين بين 13 جنيها إلى 14 جنيها.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 16 جنيها إلى 17 جنيها.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 14 جنيها إلى 15 جنيها.

بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 65 جنيها.

مصرف البحرين المركزي يقرر خفض سعر الفائدة إلى 4.75%

أعلن مصرف البحرين المركزي عن خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 5.00% إلى 4.75% بدأً من تاريخ 18 سبتمبر 2025.

ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي في مملكة البحرين في ظل التطورات التي تشهدها أسواق المال الدولية.

زيادة جديدة في أسعار البيض اليوم مع قرب بدء العام الدراسي

سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا ملحوظًا سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

ارتفاع أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء

وارتفعت أسعار البيض التي تشمل الأبيض والأحمر والبلدي في بورصة الدواجن، ارتفاعات تراوحت بين جنيهين و3 جنيهات في الكرتونة.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (عدد 30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، بين 139 جنيها و142 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 140 إلى 146 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 143 إلى 150 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 145 إلى 152 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.

مصرف الإمارات المركزي يقرر خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خفض «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس، من 4.40% إلى 4.15%، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس 18 سبتمبر.

إعلان الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة

ويأتي هذا القرار إثر إعلان الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي عقد اليوم.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

وزير الاستثمار يبحث سبل تعزيز التعاون مع السفير الإيطالي بالقاهرة

استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية كلًا من السفير ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة، ومايكلانجلو مورليكيو الرئيس التنفيذي لشركة تكنوكاب، وفادي معماري الشريك في شركة ميتا جلوب ومدير المبيعات الإقليمي وعضو مجلس إدارة، والوفد المرافق لهم، وذلك لبحث خطط الشركة التوسعية في مصر وفرص التعاون الصناعي المشترك.

استعرض اللقاء رؤية شركة تكنوكاب للتوسع العالمي بهدف أن تصبح ثاني أكبر منتج في هذا المجال الصناعي، بما يعكس طموحها في منافسة كبرى الشركات متعددة الجنسيات، كما جرى التأكيد على أن مصر تمثل شريكًا استراتيجيًا بفضل كونها سوقًا واعدًا وبوابة رئيسية للتوسع نحو القارة الإفريقية.

وأكد الوزير أن مصر ترحب بالتوسع الصناعي لشركة تكنوكاب، باعتبارها من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الأغطية المعدنية وعبوات الأيروسول الألومنيوم والملصقات ذاتية اللصق.



وزارة التخطيط والبنك الأفريقي للتنمية ينظمان ورشة عمل لمراجعة محفظة المشروعات المشتركة

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة عمل مشتركة مع البنك الأفريقي للتنمية، لمناقشة أداء محفظة المشروعات التي يساهم البنك في تمويلها وتوثيق النجاحات والإنجازات التي حققتها، بالإضافة إلى التعرف على المعوقات والتحديات التي تواجه تنفيذها من أجل صياغة التدابير اللازمة ووضع خطة مناسبة للتغلب على تلك التحديات، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والبنك، والشراكات الجارية لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة والتكامل بين دول قارة أفريقيا.

وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن وزارات: الصناعة والنقل، الموارد المائية والري، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب ممثلين عن هيئة النقل النهري، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

الأولويات الوطنية للتنمية المستدامة

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الورشة تأتي في إطار حرص الدولة على متابعة تنفيذ المشروعات التنموية بشكل دوري وتكاملي، حيث تمثل منصة للحوار بين مختلف الأطراف المعنية من أجل تبادل الرؤى والخبرات، والتأكد من توافق الجهود مع الأولويات الوطنية للتنمية المستدامة، كما أنها فرصة مهمة لتعزيز التنسيق مع البنك باعتباره شريكًا استراتيجيًا لمصر، وبحث سبل تعظيم الاستفادة من البرامج التمويلية والفنية التي يقدمها لدعم الدولة في القطاعات المختلفة.

الشراكة بين مصر والبنك الأفريقي للتنمية

كما أكدت «المشاط»، تقديرها للشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية، الذي يعد شريكًا رئيسيًا في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوفّي"، ويتولى دور شريك التنمية الرئيسي في محور المياه، مضيفة أن مصر تنظر إلى هذه العلاقة باعتبارها دافعًا مهمًا لتمكين القطاع الخاص، وتتطلع إلى المزيد من الآليات التمويلية التي يوفرها البنك لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر.

لا نحتاج إلى صندوق النقد والمصريون قادرون على حل مشاكلهم، رسالة خبير اقتصادي لرئيس الوزراء

صندوق النقد الدولي، وجه الخبير الاقتصادي هاني توفيق رسالة لرئيس الوزراء والحكومة المصرية، بشأن صندوق النقد الدولي، موضحًا أن مصر لا تحتاج إلى صندوق النقد الدولي، وأن أبناء مصر قادرون على حل مشاكلها.

الاستغناء عن صندوق النقد الدولي

وأكد هاني توفيق أن الاستغناء عن صندوق النقد الدولي يحتاج إلى إرادة سياسية، للانسحاب الكامل من منافسة القطاع العام، وإبعاد البيروقراطية، مطالبًا بتخارج الدولة لتحفيز الاستثمار المصرى والأجنبى الخاص.

وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق في رسالته لرئيس الوزراء والحكومة: "رئيس الوزراء: لن نحتاج الصندوق مستقبلًا".. وزير الصناعة: "١١ ألف مصنع متعثر".. وأكرر: نحن لا نحتاج الصندوق، وأن أبناء مصر قادرون على حل مشاكلها، بشرط توفر الإرادة السياسية للانسحاب الكامل من منافسة القطاع الخاص، مع إزاحة البيروقراطية...".

وعن المطلوب في المرحلة المقبلة للخروج من صندوق النقد الدولي، قال هاني توفيق: "باختصار: تخارج الدولة مطلوب لـتحفيز الاستثمار المصرى والأجنبى الخاص، أى تشغيل الناس، وزيادة الضرائب والتصدير وسداد الديون ورفع مستوى المعيشة...".

شعبة الصيدليات: المنظومة الوطنية للتتبع الدوائي نقلة نوعية في حماية المريض

عقد مجلس إدارة شعبة الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية اجتماعًا لمناقشة قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 475 لسنة 2025 الخاص بإنشاء المنظومة الوطنية الموحدة للتتبع الدوائي، حيث أكد المجلس أن القرار يمثل خطوة استراتيجية تعزز من ضبط سوق الدواء وحماية المواطنين من مخاطر الغش والاحتكار.

المنظومة الوطنية الموحدة للتتبع الدوائي

وخلال الاجتماع، شدد الدكتور محمد ألهم، رئيس مجلس إدارة الشعبة، على أن الصيادلة يرحبون بالمنظومة باعتبارها أداة متقدمة تضمن الشفافية وتُرسخ الثقة في الدواء المصري، مؤكدًا أن نجاحها يتطلب توفير بيئة عملية تتيح للصيدليات الالتزام الكامل بها دون أعباء إضافية.

وأثمرت مناقشات المجلس عن بلورة مجموعة من التوصيات العملية، تمثلت في الدعوة إلى تحمل هيئة الدواء التكلفة الكاملة للبنية التقنية المطلوبة لتفعيل المنظومة، بما في ذلك الأجهزة والبرمجيات والتطبيقات الإلكترونية، ضمانًا لتكافؤ الفرص بين الصيدليات وعدم تحميلها أعباء مالية غير مبررة.

كما أوصى المجلس بضرورة إقرار فترة انتقالية لا تقل عن ثلاث سنوات تمنح الصيدليات فرصة كافية لتوفيق أوضاعها الفنية والتقنية، مع إعفائها من أي غرامات أو إجراءات قانونية مرتبطة بالتأخير خلال هذه المرحلة.

إقرار آلية دعم مالي

وفى السياق ذاته، شدد الأعضاء على أهمية قيام هيئة الدواء بالتنسيق مع الشركات المنتجة والموزعة لإقرار آلية دعم مالي عبر إضافة هامش ربح مناسب، يساعد الصيدليات على تغطية تكلفة العمالة المطلوبة لتشغيل المنظومة وضمان استقرارها على أرض الواقع.

البنك الفيدرالي الأمريكي يتجه إلى خفض الفائدة لهذه الأسباب

بعد شهور من الجدل الاقتصادي والضغوط المتزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستعد الفيدرالي لخفض معدلات الفائدة، اليوم الأربعاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعلن البنك الفيدرالي الأمريكي خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ليصبح بين 4% و4.25%، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2022.

خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة

وسيكون هذا أول خفض لمعدلات الفائدة منذ ديسمبر الماضي، ومن المتوقع أن يكون بداية لسلسلة من التخفيضات الإضافية خلال الأشهر المقبلة، بهدف خفض تكاليف الاقتراض في أنحاء الولايات المتحدة، بحسب شبكة CNBC عربية.

لكن هذه الخطوة تحمل أيضًا إشارة تحذيرية بشأن وضع الاقتصاد، إذ تعكس تناميا في القناعة داخل الفيدرالي بأن سوق العمل المتباطئة تحتاج إلى دفعة من خلال معدلات فائدة أقل، مع ذلك، من غير المرجح أن تُرضي هذه الخطوة الرئيس ترامب الذي دعا إلى خفض أكبر بكثير.

وبالنظر إلى مجريات الأحداث، لا يعد هذا القرار مفاجئًا، إذ إن التضخم الذي اجتاح الاقتصاد الأمريكي بعد الجائحة، ودفع البنك إلى رفع معدلات الفائدة في 2022، قد تراجع بشكل كبير.

وفي حين خفضت بنوك مركزية في المملكة المتحدة وأوروبا وكندا معدلات الفائدة بالفعل، فإن صانعي السياسة النقدية في «الفيدرالي» قالوا منذ شهور إنهم يتوقعون خفض تكاليف الاقتراض بمقدار نصف نقطة مئوية على الأقل هذا العام.

وشهد التضخم ارتفاعا طفيفا في الشهور الأخيرة، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 2.9% على أساس سنوي في أغسطس، وهي أسرع وتيرة منذ يناير، وما تزال فوق هدف البنك البالغ 2%.

الإحصاء يعزز دوره كمصدر رئيسي للبيانات الوطنية، بروتوكول تعاون مع التحالف الوطني للعمل التنموي

انـطلاقًا من دوره الرائد باعتباره المصدر الرسمي للبيانات والإحصاءات في مصر، يواصل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تعزيز شراكاته المؤسسية لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وفي هذا الإطار، شهد اليوم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجهاز والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بهدف تبادل البيانات والمعلومات الإحصائية وبناء قواعد بيانات مشتركة تدعم التخطيط السليم وصناعة القرار المبني على الأدلة.

ويؤكد هذا البروتوكول المكانة الاستراتيجية للجهاز باعتباره المرجعية الوطنية للبيانات، الذي يوفر مؤشرات شاملة تغطي مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يمكن مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من صياغة مبادرات تنموية أكثر دقة وفاعلية.

كما يتيح التعاون مع التحالف الوطني – خاصة في مبادراته التنموية الكبرى في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم – تحديد الفئات المستهدفة على نحو علمي، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحسن مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.

ويــأتي هذا التعاون ليعكس حرص الجهاز على تعبئة الجهود الوطنية وتوظيف الثروة المعلوماتية التي ينتجها، في خدمة العمل الأهلي والتنموي، وترسيخ ثقافة الاعتماد على البيانات والمعرفة كركيزة أساسية لتحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة.

المشاط: الشراكة بين مهرجان الجونة والأمم المتحدة تسلط الضوء على قضايا التنمية من خلال الفن

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في أعمال المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، الذي يتزامن مع الاحتفال بمرور 80 عام على تأسيس الأمم المتحدة. وذلك بمشاركة المهندس نجيب ساويرس، مؤسس المهرجان ورئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، والمهندس سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة ورئيس مجلس إدارة المهرجان، وإيلينا بانوفا، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومحمد عامر، الرئيس التنفيذي للمهرجان، عمرو منسي، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك للمهرجان، وماريان خوري، المدير الفني للمهرجان، ونخبة من الفنانين والشخصيات العامة.

مهرجان الجونة السينمائي

وخلال كلمتها؛ وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الشكر للقائمين على المهرجان على جهودهم في إقامة مهرجان الجونة السينمائي والذي ساهم في تنشيط السياحة في منطقة البحر الأحمر، متابعة أن المهرجان يأتي هذا العام في ظل ما تشهده السياحة المصرية من ارتفاع معدلاتها على الرغم من التحديات الإقليمية الكبيرة التي تشهدها المنطقة.

عمق العلاقة بين مصر والأمم المتحدة

وتابعت «المشاط»، أن الأفلام وصناعتها بتجمع بين جميع الأفراد وثقافتهم حية تمثل صناعة السعادة والبهجة مشددة على ضرورة مزج تلك الأفلام بالقضايا في الوضع الراهن بما يمثل عامل أساسي لتوحيد الأهداف، مضيفة أن المهرجان يأتي متزامنًا مع الاحتفال بمرور 80 عام على تأسيس الأمم المتحدة، مؤكدة على عمق العلاقة بين مصر والأمم المتحدة والممتدة تاريخيًا حيث تمثل مصر أحد أبرز الشركاء للأمم المتحدة.

وأضافت أن مهرجان الجونة يعزز من قيمة أهداف التنمية المستدامة من خلال تركيزه على قضية الغذاء كقضية رئيسية في النسخة الحالية، مؤكدة أن الغذاء ليس فقط احتياج أساسي ولكن أمن قومي. كما أكدت أن الثقافة والإبداع محركان قويان للتنمية، موضحة أنه مع تقدم مصر في صياغة رؤيتها للتنمية الاقتصادية، ندرك أن الفنون تُعد محفزًا أساسيًا للحوار، والشمول، وإتاحة الفرص.

وزير الصناعة: 11 ألف مصنع متعثر في مصر

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الدولة تتبنى نهجًا يقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص في التعامل مع المستثمرين، مشددًا على أنه لا يُرفض طلب أي مستثمر جاد للحصول على أرض صناعية بمختلف المساحات طالما التزم بالقواعد واللوائح المنظمة، وتوفرت لديه الملاءة المالية ودراسة الجدوى الفنية التي تعكس جدية المشروع وقدرته على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن حصر وزارة الصناعة كشف عن وجود نحو 11 ألف مصنع متعثر، حيث تمت معالجة المشكلات الفنية لعدد كبير منها، ويتبقى 6 آلاف مصنع يواجهون صعوبات مالية، وسيتم التعامل معهم من خلال الآليات المستحدثة للصندوق الجديد المخصص لهذا الغرض.

جاء ذلك خلال افتتاح خط إنتاج جديد لشركة صناعة وسائل النقل MCV بالتعاون مع شركة فولفو العالمية لتصنيع وتصدير الأتوبيسات الكهربائية بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، بحضور المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.

وشارك في مراسم الافتتاح كل من: آنا ويستبرج رئيسة مجلس إدارة شركة فولفو العالمية للأتوبيسات، وداج جولين دانفيلد سفير السويد في مصر، والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة MCV، إلى جانب قيادات شركتي MCV وفولفو العالمية، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

قرار حاسم من كامل الوزير بشأن المصانع القائمة داخل الأحوزة العمرانية

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن المصانع القائمة داخل الأحوزة العمرانية لن تُغلق، لكن سيتم تجديد تراخيصها بعد تنفيذ خطة تصحيحية يلتزم بها كل مصنع للتوافق مع الاشتراطات البيئية ومتطلبات المنطقة المرورية والخدمية المحيطة به، مشددًا في الوقت نفسه على أن الرخص الجديدة لن تُمنح نهائيًا لأي مصنع داخل الكتل السكنية أو الأحوزة العمرانية أو على الأراضي الزراعية، التزامًا بتوجه الدولة نحو التخطيط العمراني والصناعي السليم.

المصانع القائمة داخل الأحوزة العمرانية

جاء ذلك ردا من الوزير على استفسار بشأن وضع المصانع القائمة داخل الأحوزة العمرانية وصعوبة ترخيصها، خلال افتتاح خط إنتاج جديد لشركة صناعة وسائل النقل MCV بالتعاون مع شركة فولفو العالمية لتصنيع وتصدير الأتوبيسات الكهربائية بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، بحضور المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.

وأوضح أن جميع دول العالم تنظم أنشطتها الصناعية والزراعية والخدمية بما يحقق النفع للمواطنين ويحافظ على البيئة، إذ يتسبب وجود مصانع داخل الكتلة السكنية في أزمات مرورية وضوضاء وأعباء بيئية، في الوقت الذي وفرت فيه الدولة مناطق صناعية مرفقة ومتكاملة الخدمات مخصصة لهذا الغرض.

افتتاح خط إنتاج جديد لشركة صناعة وسائل النقل

شارك في مراسم الافتتاح كل من: آنا ويستبرج رئيسة مجلس إدارة شركة فولفو العالمية للأتوبيسات، وداج جولين دانفيلد سفير السويد في مصر، والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة MCV، إلى جانب قيادات شركتي MCV وفولفو العالمية، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد الوزير أن الدولة تتبنى نهجًا يقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص في التعامل مع المستثمرين، مشددًا على أنه لا يُرفض طلب من أي مستثمر جاد للحصول على أرض صناعية بمختلف المساحات طالما التزم بالقواعد واللوائح المنظمة، وتوفرت لديه الملاءة المالية ودراسة الجدوى الفنية التي تعكس جدية المشروع وقدرته على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.





وزير الاتصالات: تدريب الكوادر التقنية يعزز موقع مصر كمركز جاذب للتعهيد العالمي

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تنامي قدرة مصر على جذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية والإقليمية العاملة فى مجال التعهيد، هو نتاج الجهود المثمرة التى يبذلها أبناء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للنهوض به وتعزيز مكانته.

عوامل جذب الشركات إلى مصر

وأوضح أن الحراك التدريبى والتقنى والإبداعى يعد من أهم عوامل جذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز تعهيد لها فى مصر؛ مشيرًا إلى أنه خلال 3 سنوات نمت صادرات التعهيد بنسبة 80% لتصل إلى 4.3 مليار دولار فى 2024، كما ارتفع عدد العاملين فى قطاع التعهيد إلى أكثر من 160 ألف متخصص بنسبة نمو 70%، بالإضافة إلى زيادة عدد الشركات العاملة فى هذا المجال فى مصر 3 أضعاف، حيث ارتفع من 64 شركة إلى أكثر من 180 شركة.

جاء ذلك فى كلمة لوزير الاتصالات خلال الاحتفال السنوي لجمعية "اتصال"، الذى عُقد فى قصر الأمير محمد على؛ بحضور وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابقين الدكتور محمد سالم، والمهندس هانى محمود، والمهندس عاطف حلمى، والمهندس خالد نجم، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والدكتور حسام عبد المولى نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للشئون الفنية والجودة، والمهندس حسام مجاهد رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال، والدكتور محمد شديد المدير التنفيذى للجمعية، ورؤساء وأعضاء منظمات المجتمع المدنى بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأعرب طلعت عن سعادته بالمشاركة فى احتفالية جمعية "اتصال" بمناسبة مرور 21 عامًا على تأسيسها، باعتباره محفلًا يضم أبناء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويوفر منصة للتواصل وتبادل الخبرات والرؤى؛ مشيرًا إلى أن الاحتفال يتزامن مع مرور 120 عامًا على تأسيس قصر الأمير محمد على الذى يستضيف الاحتفالية ويتسم بسمات رئيسية تتشابه مع السمات المميزة لاستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهى: وضوح الرؤية، وإبداع الفكرة، والإتقان، والعمل الجماعى.

كامل الوزير: الحكومة أعدت استراتيجية شاملة لتوطين الصناعة

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة أعدّت استراتيجية شاملة لتوطين الصناعة يجري تنفيذها وفق إطار زمني محدد.

وأشار إلى أنه تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة تتضمن عدة محاور أساسية، من بينها التوسع في زيادة عدد المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلي، والتوجه بقوة نحو التصدير للأسواق الإقليمية والدولية، بما يرسخ مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري في المنطقة.

جاء ذلك خلال افتتاح خط إنتاج جديد لشركة صناعة وسائل النقل MCV بالتعاون مع شركة فولفو العالمية لتصنيع وتصدير الأتوبيسات الكهربائية بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، بحضور المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.

المشاط: 637 مليار جنيه استثمارات موجهة للمشروعات الخضراء بخطة 2025/ 2026

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الجهود والأولويات الوطنية التي تتبناها الدولة المصرية لمواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وجهود دمج البعد البيئي في السياسات العامة، وذلك في إطار سلسلة التقارير الدورية التي تنشرها الوزارة حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.

ارتفاع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تستهدف زيادة الاستثمارات الموجهة للمشروعات الخضراء لتبلغ نحو 637 مليار جنيه، بما يعادل 55% من إجمالي الاستثمارات العامة، على أن تتوزع هذه الاستثمارات بين أغراض التخفيف والتكيف بنسبة 64% للتخفيف و36% للتكيف.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الزيادة التدريجية في حجم الاستثمارات الخضراء تعكس التزام مصر بتحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو، بما يضمن التوازن بين التحول البيئي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، مضيفة أن زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء إلى 55% من إجمالي الاستثمارات العامة، ما يمثل نقلة نوعية في دمج البعد البيئي في التخطيط الاستثماري للدولة.

شعبة الأدوية تطالب بتأجيل إعلان اللائحة التنفيذية لمنظومة تتبع الدواء

ناشدت الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية رئيس هيئة الدواء المصرية بتأجيل إعلان اللائحة التنفيذية لقرار وزير الصحة رقم 475 لسنة 2025، والمتعلق بتطبيق منظومة تتبع الدواء، وذلك لحين عقد ورش عمل تجمع كافة أطراف منظومة الدواء العاملة في مصر، بهدف وضع آليات تنفيذ مدروسة، تضمن التطبيق الفعّال دون الإضرار بمصالح القطاع أو استقرار سوق الدواء.

تطبيق منظومة تتبع الدواء

وأكدت الشعبة في بيانها أن نظام تتبع الدواء هو خطوة مهمة تسهم في ضبط السوق ومنع تداول الأدوية غير الموثقة، مشيرة إلى أن هذا النظام معمول به في العديد من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا، إلا أن تطبيقه تم على مراحل ووفق جداول زمنية امتدت لسنوات، حيث استغرقت الولايات المتحدة قرابة 10 سنوات لتطبيقه بشكل كامل.

وأشارت الشعبة إلى أن التطبيق الفوري للقرار دون تدرج أو استعداد كافٍ قد يؤدي إلى اضطرابات حادة في سوق الدواء المصري، تشمل احتمالية حدوث نقص في العديد من الأدوية، خاصة المستوردة إلى جانب التأثير السلبي على السيولة المالية لعدد كبير من الشركات والصيدليات، في ظل أزمة سيولة غير مسبوقة يمر بها القطاع حاليًا، وهو ما قد يعرض بعض الكيانات للإغلاق.

وشددت الشعبة على أهمية إعداد برامج تدريبية لجميع أطراف المنظومة بما في ذلك العاملين في هيئة الدواء، لضمان فهم الآليات التقنية والتنفيذية للنظام قبل بدء التطبيق الفعلي.

وأعادت الشعبة التأكيد على أن هيئة الدواء المصرية هي الجهة المختصة بوضع السياسات الدوائية، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة التشاور مع ممثلي القطاع قبل اتخاذ قرارات مصيرية، لضمان توافق السياسات مع الواقع العملي وتفادي أي آثار سلبية على استقرار سوق الدواء في مصر.

الإحصاء: 1.5 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا خلال النصف الأول من 2025

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ملك إسبانيا "فيليبى السادس"، اليوم الأربعاء، كما سيعقد خلال هذه الزيارة منتدى الأعمال المصرى الإسبانى بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ويأتى هذا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا وتعميق التعاون في العديد من الملفات.

قيمة التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا

وكشف تقرير العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا إلى 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.

وبلغت قيمــة الصادرات المصرية لإسبانيا 712 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 803.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من إسبانيا 802 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 782.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.



أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى إسبانيا

1. أسمدة بقيمة 105 ملايين دولار.

2. ملابس جاهزة بقيمة 102 مليون دولار.

3. خضروات وفواكه بقيمة 73 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 60.4 مليون دولار.

5. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 42.7 مليون دولار.



أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من إسبانيا

1. نحاس ومصنوعاته بقيمة 133.9 مليون دولار.

2. آلات وأجهزة كهربائية وألية بقيمة 105.6 مليون دولار.

3. سيارات وجرارات بقيمة 74.3 مليون دولار.

4. منتجات الصيدلة بقيمة 61 مليون دولار.

5. حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 47.4 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الإسبانية في مصر 61.4 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2024/ 2025 مقابل 62.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2023/2024، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في إسبانيا 28.9 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2024 / 2025 مقابل 38.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2023/2024.

53 % ارتفاعا في الصادرات الغذائية إلى روسيا خلال النصف الأول من 2025

كشف الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن قيمة الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية إلى السوق الروسي بلغت نحو 86 مليون دولار في عام 2024 مقابل 73 مليون دولار في عام 2023 بنسبة نمو بلغت 19%.

كما وصلت إلى نحو 64 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بنحو 42 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 53%، وبلغ عدد الشركات المصرية المصدرة للأغذية المصنعة إلى روسيا نحو 156 شركة، منها 21 شركة تجاوزت صادراتها مليون دولار.

وأكد الدكتور عبد العزيز الشريف، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ نحو 6.4 مليار دولار خلال عام 2024 مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار في عام 2023، بينما بلغت الصادرات المصرية نحو 606 مليون دولار في عام 2024 مقارنة بنحو 521 مليون دولار في عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 16.3%، مضيفا أن السوق الروسي لا يزال يتيح المزيد من الفرص أمام الصادرات المصرية لتحقيق معدلات نمو أعلى خلال المرحلة المقبلة.

حسن الخطيب: زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الأجنبية خلال 2025

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تخضع لتطوير مستمر، عبر تحليل متعمق للقطاعات المختلفة لتحديد الفرص الواعدة بدقة.

وكشف الخطيب أن مصر شهدت زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الأجنبية خلال العام الجاري، مع وضع خطط لمضاعفة هذه الاستثمارات لدعم معدلات النمو الاقتصادي، من خلال سياسات واضحة ومستقرة تعزز ثقة المستثمرين.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

واستقبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، لبحث سبل دعم وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، واستعراض دور البنك في دعم مسار التنمية الاقتصادية.

وتركزت المباحثات على استراتيجية الحكومة للخصخصة وآليات تطوير إدارة الشركات، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

20 شركة مصرية تشارك في الدورة 34 من معرض موسكو للأغذية



حرص المكتب التجاري المصري في موسكو، برئاسة الوزير المفوض التجاري أحمد شوقي، وعضوية السكرتير الأول التجاري مصطفى لطفي، على التنسيق لترتيبات المشاركة المصرية في الدورة 34 لمعرض موسكو الدولي للأغذية World Food Moscow، والمقام خلال الفترة من 16 – 19 سبتمبر الجاري بالعاصمة الروسية موسكو.

جاء ذلك بالتنسيق مع كل من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، وفي إطار حرص الدولة على تعزيز نفاذ الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

المنتجات الغذائية

شهد المعرض مشاركة ٢٠ شركة مصرية تعمل في مجال المنتجات الغذائية، شملت الخضروات والفاكهة المجمدة، الأجبان، الزيتون، المخللات، المعلبات، معجون الطماطم، التمر، وغيرها من المنتجات الغذائية المتميزة.

وعلى هامش الافتتاح، عقد المكتب لقاءات ثنائية مع كافة الشركات المصرية العارضة للوقوف على طبيعة منتجاتها، وتلبية احتياجاتها، والرد على استفساراتها حول السوق الروسي وآليات النفاذ إليه، إضافة إلى استعراض أبرز بنود المنتجات الغذائية الواعدة.

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على إتاحة مختلف أوجه الدعم للمشروعات على مختلف تنوعها في جميع الأنشطة الاقتصادية، من خلال توفير المزيد من الخدمات التمويلية والفنية اللازمة لنمو تلك المشروعات، والعمل على تهيئة بيئة ملائمة تنظيميا وتشريعيا بما يعزز من مساهمتها في الاقتصاد القومي.



جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من حوار التنمية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي عقدته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في مدينة فيينا بالنمسا، بهدف مناقشة التحديات المتزايدة التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية، حيث ركزت هذه الفعالية على دفع برنامج "الحصة العادلة" (FairShare)، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى بناء سلاسل إمداد أكثر إنتاجية ومرونة واستدامة لضمان استدامة المشروعات وتطورها.

وأوضح رحمي أن الجهاز يعمل على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لدفع المشروعات إلى الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ومساعدتها على تحقيق المعايير اللازمة التي تعزز من قدرتها على النمو والتطور والمنافسة، مشيرا إلى وجود نسبة كبيرة من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر وخاصة في المناطق الريفية، التي يعمل الجهاز على تشجيع أصحابها للعمل بشكل رسمي لمساعدتهم على الاستفادة من الخدمات التمويلية والفنية، مما يزيد من مساهمتهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والوصول للسوق العالمى.

البورصة تربح 6 مليارات جنيه بختام تعاملات الأربعاء

ارتفع معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.494 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 34974 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 42771 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 15718 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 3840 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 10612 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 14065 نقطة، فيما هبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3452 نقطة.





انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

أسعار الفول والعدس في الأسواق، سجلت أسعار الفول اليوم، تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ بانخفاض سعر الفول المجروش والسائب وارتفاع المعبأ، وذلك بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي في المدارس الحكومية والخاصة، الذي يبدأ يوم السبت المقبل الموافق 20 سبتمبر 2025.

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء

بينما انخفضت أسعار العدس المعبأ والأصفر، وأيضًا عدس بجبه؛ وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الفول والعدس في الأسواق

تستعرض «فيتو» أسعار العدس والفول اليوم، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

أسعار الفول اليوم في الأسواق

البداية مع أسعار الفول اليوم في الأسواق، وفقًا للبوابة الحكومية؛ وجاءت كالآتي:

ارتفاع سعر الفول المعبأ بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية؛ ارتفعت أسعار الفول المعبأ نحو 50 قرشًا، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 59.6 جنيه، فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ من 44 إلى 95 جنيهًا للكيلو.

انخفاض سعر الفول مجروش بالأسواق

وانخفضت أسعار الفول المعبأ مجروش نحو جنيه، وفقًا للبوابة الحكومية؛ ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول مجروش المعبأ نحو 58 جنيها، فيما تراوحت أسعار الفول المجروش المعبأ من 40 إلى 110 جنيهات للكيلو.

انخفاض أسعار الفول السائب بالأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو الفول السائب نحو 51 جنيها، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية؛ فيما تراوحت أسعار الفول السائب من 40 إلى 62 جنيهًا للكيلو.

أسعار العدس اليوم في الأسواق

وفيما يخص أسعار العدس اليوم في الأسواق، وفقًا للبوابة الحكومية؛ وجاءت كالآتي:

انخفاض سعر العدس المعبأ بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية؛ انخفضت أسعار العدس المعبأ نحو جنيه عن سعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس المعبأ نحو 66.9 جنيه، فيما تراوحت أسعار العدس المعبأ من 45 إلى 100 جنيه للكيلو.

الرقابة المالية تطلق استراتيجية التدريب الشاملة لقطاع التأمين المصري

شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الإطلاق الرسمي لبرنامج "قادة المستقبل – Future Leaders Program" بمقر الهيئة، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الذي وقّعه معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبي للهيئة – مع شركات التأمين المصرية، إلى جانب مذكرات التفاهم الموقّعة مع عدد من الجامعات والمعاهد العالمية.

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار الدور المحوري لقطاع التأمين في الاقتصاد الوطني، وسعيًا إلى تعزيز قدراته وتهيئة جيل جديد من الكوادر المؤهلة للقيادة.

حضر فعالية الإطلاق وين كلارك، الشريك المؤسس لمعهد Global Growth Institute الذي يقدم البرنامج، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة ونائب رئيس مجلس إدارة المعهد، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، والدكتور أحمد عبد العزيز، مستشار رئيس الهيئة لشؤون قطاع التأمين، والمستشار رضا عبد المعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة، ومحمد عياد، المستشار الإعلامي للهيئة، بالإضافة إلى الدكتورة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، ولفيف من قيادات الهيئة، وكذلك قيادات شركات التأمين.

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن العالم يعيش مرحلة فارقة تتسارع فيها التغيرات بصورة غير مسبوقة، ما يجعل الاستعداد للمستقبل أولوية قصوى. وقال إن التغيير قادم لا محالة، ولا يمكن لأحد أن يتوقع على وجه الدقة ما الذي سيشهده المستقبل من اضطرابات أو تحولات، لكن المؤكد أن النجاح سيكون حليف من يملك الكفاءة والقدرة على إدارة هذه التغيرات باحترافية ومرونة.



وأوضح رئيس الهيئة أن أبرز هذه التحولات يتمثل في الذكاء الاصطناعي، الذي وصفه بأنه سيغير كل شيء، مشيرًا إلى أن تأثيراته لن تقتصر على نطاق واحد، بل ستمتد لتشمل البنية التنظيمية نفسها، والشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، ومكاتب مراقبي الحسابات، وحتى مكاتب المحاماة. وأضاف أننا بصدد ثورة ستعيد صياغة قواعد العمل والإنتاج والخدمات، بما يفرض علينا أن نكون جاهزين لها منذ الآن.

محافظ البنك المركزي يشارك في الدورة 49 لمجلس محافظي المصارف المركزية

يشارك حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، في فعاليات الدورة التاسعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، التي تستضيفها الجمهورية التونسية، وذلك بحضور محافظي البنوك المركزية العربية، وعدد كبير من ممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.

توقيع مذكرة تفاهم بين التمثيل التجاري وجمعية شباب الأعمال لدعم زيادة الصادرات

وقع الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري، ومحمد أبو باشا رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بروتوكول تعاون محدث لتحقيق مزيد من التعاون والتنسيق في الترويج للصادرات المصرية في الخارج، والعمل على دمج الشركات في منظومة التصدير وزيادة نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية والعمل المشترك في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، ودعم الاستثمار وريادة الأعمال، لتشجيع المشروعات الناشئة، من خلال الربط بين رواد الأعمال المصريين والمستثمرين المحليين والدوليين، والتعاون في التنسيق مع الجهات الأجنبية من برامج حاضنات ومسرعات الأعمال بالخارج لدعم المشروعات المصرية أو التعاون مع مثيلاتها المصرية.



تنمية الصادارت المصرية وجذب الاستثمارات

ويأتى هذا في إطار جهود التمثيل التجاري لتعزيز تواصله مع مجتمع الأعمال المصرية بهدف تنمية الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة في اطار رؤية مصر الاقتصادية 2030

وعلى هامش مراسم توقيع البروتوكول عقدت الجمعية ندوة لأعضائها مع رئيس التمثيل التجاري المصري تناول خلالها د. عبد العزيز الشريف رؤية ومهام وأهداف التمثيل التجاري في تنمية الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، وجهود جذب الاستثمارات الاجنبية لمصر وفقًا لأولويات الدولة المصرية.

