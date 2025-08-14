أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع الذهب واستقرار الدولار..البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في الختام..البنك المركزي يعلن تجديد وديعة الكويت

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

الدولار، ترصد “فيتو” آخر تطورات سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك الرئيسية، حيث استقر سعر الدولار أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025، في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-48.28 جنيه للشراء.

-48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

-48.28 جنيه للشراء.

-48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

-48.28 جنيه للشراء.

-48.38 جنيه للبيع.

انخفاض أسعار الذهب في ختام التعاملات

سعر جرام الذهب، تراجعت أسعار الذهب خلال ختام حركة التعاملات، اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 وذلك بجميع الأعيرة بسوق الصاغة.

وترصد “فيتو” آخر أخبار أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5217 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4565 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3912 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36520 جنيها.

ويعتبر الذهب من أهم الأصول الاستثمارية ووسائل الادخار في مصر، حيث يقبل عليه الأفراد كمصدر للأمان المالي في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وتتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المصرية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، ويؤثر في سعره المحلي عوامل عدة، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى العرض والطلب داخل السوق المحلية.

الذهب من السلع ذات القيمة العالية في السوق المصرية

ويعتبر الذهب من السلع ذات القيمة العالية في السوق المصري، ويشغل مكانة خاصة لدى الأفراد كمصدر للزينة، ووسيلة للادخار، وأداة استثمار آمنة في ظل تقلبات السوق، ومع تزايد التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، اتجه الكثير من المصريين إلى شراء الذهب كملاذ لحفظ القيمة وضمان الاستقرار المالي.

أنواع الذهب المتداولة في مصر

ينتشر في السوق المصري عدة أنواع من الذهب، أبرزها:

-المشغولات الذهبية: وتصنع عادة من عيار 21 و18، وتستخدم في الزينة والهدايا.

-السبائك الذهبية: وهي ذهب خام، وتعد الخيار المفضل للمستثمرين.

-الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتُستخدم أيضًا في الاستثمار والادخار.

العيارات الشائعة

العُيارات المتاحة تختلف حسب درجة نقاء الذهب، وأكثرها شيوعًا:

-عيار 24: ذهب نقي بنسبة 99.9%، يُستخدم غالبًا في السبائك.

-عيار 21: الأكثر رواجًا في مصر، يستخدم في المشغولات والجنيهات.

-عيار 18: يُفضل في المجوهرات ذات التصاميم الراقية.

-عيار 14: ظهر كخيار اقتصادي يناسب شرائح أوسع من المستهلكين.

تسعير الذهب في مصر

يتحدد سعر الذهب في السوق المصري بناءً على عدة عوامل:

-السعر العالمي للأوقية (الأونصة).

-سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

-تكاليف المصنعية التي تختلف من محل لآخر.

-العرض والطلب داخل السوق المحلية.

حركة البيع والشراء على الذهب

وشهدت أسعار الذهب خلال حركة التعاملات بالفترة السابقة حالة من التضارب والاختلاف في الأسعار بين ما يتم تداوله على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وما تعلنه الجهات الرسمية أو المتاجر المعتمدة.

4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب في مصر

السعر العالمي للمعدن الأصفر: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.

سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.

العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.

القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

الاستثمار في الذهب

جدير بالذكر أن الاستثمار في الذهب يعد من أهم الأدوات المالية الآمنة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، كما أن الذهب يحافظ على قيمته على المدى الطويل، ويعتبر ملاذًا آمنًا وقت الأزمات فى كل أنحاء العالم، حيث زاد الإقبال على شراء الذهب كوسيلة لحفظ المدخرات، خصوصًا بعد تقلب أسعار صرف الجنيه وارتفاع الأسعار.

تويوتا تطرح نماذج هجينة تمهيدا لوداع سيارات الوقود

طرحت شركة تويوتا سيارتها الهجينة بريوس في البرازيل، حيث تجمع بين تقنية الهجين القابل للشحن ومحرك يعمل بالوقود المرن القادر على العمل بالبنزين والإيثانول معًا، مما يساهم في تحسين مبيعاتها والتدرج نحو السيارات صديقة البيئة.

وفقًا لما أعلنته تويوتا، فإن سيارتها تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 90% عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل ويعمل المحرك بالإيثانول، ويُعد هذا الإنجاز بمثابة خطوة رائدة نحو تحقيق أهداف الاستدامة.

تويوتا بريوس هجينة تعمل بالوقود المرن الصديق للبيئة

واستعرضت تويوتا في مهارات سيارتها البرازيلية الهجينة التي تعمل بالوقود المرن من سيارة السيدان كورولا وسيارة الدفع الرباعي كورولا كروس المُصنعة محليًا، وتُعتبر هذه المرة الأولى التي تُطبق فيها تويوتا هذا النهج على نظام دفع هجين قابل للشحن.

ويجمع نظام الهجين القابل للشحن بين محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر ومحرك كهربائي وبطارية ليثيوم أيون، مما يُنتج قوة مجمعة تبلغ 220 حصانًا عند العمل بالبنزين.

ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني السيادي للهند إلى "BBB"

رفعت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للهند من "BBB-" إلى "BBB"، مشيرةً إلى مرونتها الاقتصادية وضبطها المالي المستدام.

وكانت الوكالة، عدلت توقعاتها لتصنيف الهند في مايو من العام الماضي من مستقرة إلى إيجابية، بفضل النمو القوي وتحسن جودة الإنفاق الحكومي.

التصنيف الائتماني السيادي للهند

وقالت الوكالة في بيان: "يعكس رفع تصنيف الهند نموها الاقتصادي المزدهر، في ظل بيئة سياسة نقدية داعمة ترسّخ توقعات التضخم". وأضافت: "إلى جانب التزام الحكومة بالضبط المالي والجهود المبذولة لتحسين جودة الإنفاق، نعتقد أن هذه العوامل قد تضافرت لدعم مقاييس الائتمان".

بمشاركة 26 قيادة، برنامج تدريبي للجمعيات الأهلية حول منع ومكافحة الفساد

نظمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، برنامجًا تدريبيًا بمشاركة ٢٦ من قيادات وكوادر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال الفترة من ١١ إلى ١٣ أغسطس الجاري.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة الرقابة الإدارية على دعم مسار التعاون البنّاء مع منظمات المجتمع المدني، إيمانًا بالدور المحوري التي تلعبه كشريك أساسي في جهود التنمية والوقاية من الفساد ومكافحته بالمجتمع.

تضمن البرنامج عددًا من الموضوعات في مجال الحوكمة والوقاية من الفساد من خلال التعريف بالإطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر، ودور هيئة الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد ومكافحته، بالإضافة الى استعراض مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية ورؤية مصر ٢٠٣٠، مع تسليط الضوء على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقى 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.494 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 35576 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 43676 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 15987 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 3807 نقاط.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 10607 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 14236 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3618 نقطة.

البنك المركزي يعلن تجديد وديعة الكويت لعام قادم

كشف البنك المركزي المصري، عن تجديد الكويت وديعة بقيمة 2 مليار دولار لدى البنك لمدة عام إضافي.

وكان مفترضا أن تستحق الوديعة في سبتمبر 2024، لكن تم تمديدها حتى سبتمبر 2025.

وذلك وفقًا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي.



ارتفاع الأحمر، أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم الخميس، تباينًا ملحوظا، سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

ارتفاع سعر كرتونة البيض الأحمر واستقرار الأبيض والبلدي

وارتفعت أسعار كرتونة البيض الأحمر نحو جنيهين، بينما استقرت أسعار كرتونة البيض الأبيض والبلدي.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 128 جنيها و135 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 130 إلى 138 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 135 إلى 142 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

الصناعات الغذائية: نساند خطة الدولة لتوطين صناعة الآلات

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي عن عقد اجتماعات دورية مع الجهات المعنية لحصر الآلات والمعدات اللازمة لتعميق الصناعة المصرية بالتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية وشعبة الآلات والمعدات.

وقال الدكتور هاني المنشاوي، رئيس شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية، إنه تم عقد لقاء موسع بمدينة الإسكندرية بأحد أكبر مصانع تصنيع الأسماك بالإسكندرية، للتعرف على طبيعة وفنيات الماكينات والمعدات الحديثة في هذا القطاع، والتي تم استيرادها، كنماذج لدراسة وتطبيق الهندسة العكسية.

وأوضح المنشاوي أنه تم الاتفاق على بدء تنفيذ الهندسة العكسية للآلات والمعدات و”الاسطمبات” المستوردة، بهدف إحلال منتجات وطنية بالمواصفات القياسية والفنية المطلوبة، مع الحفاظ على الجودة ومستوى التصنيع والتغليف.

الإحصاء: 610.8 ألف فدان إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة عام 2023 - 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، النشرة السنوية لاستصلاح الأراضي عام (2023 /2024).

ومن أهم المؤشرات ما يلي:

وبلغ إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة 610.8 ألـف فـدان عـام (2023 /2024) مقابـل 416.6 ألف فـدان عام (2022/2023) بنسبة زيادة قدرها 46.6% ويرجع ذلك إلى زيادة مساحة الأراضي المستصلحة لمشروع المليون ونصف فدان هذا العام.

وبلغت مساحة الأراضي المستصلحة لمشروعات المليون ونصف فدان لشركة الريف المصري 381.8 ألف فدان بنسبة 62.5% يليها مساحة الأراضي المستصلحة لمشروعات الخدمة الوطنية 124.2 الف فدان بنسبة 20.3% ثم شركات القطاع الخاص 94.1 ألف فدان بنسبة 15.4٪ يليها مساحة الأراضي بالجمعيات التعاونية 9.1 ألف فدان بنسبة 1.5% يليها مساحة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية 1.6 ألف فدان بنسبة 0.3% من إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة عام (2023/2024).

"رجال أعمال الإسكندرية" والتصديري للحاصلات الزراعية يوقعان بروتوكول تعاون

وقعت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، برئاسة محمد هنو، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، برئاسة النائب عبد الحميد الدمرداش، بروتوكول تعاون يهدف إلى دعم وتنمية قِطاع الصادرات الزراعية في مصر.

رحب محمد هنو، رئيس الجمعية بالتعاون بين الجمعية والمجلس، مشيرًا إلى إنه يُسهَّم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر. وأوضح أن الجمعية تخدِم مُجتمع الأعمال بالتواصل مع الجهات الحكومية، والتنسيق مع الغرفة التجارية بالإسكندرية.

تعزيز التعاون وتبادُل المعلومات

من جانبه، أشاد النائب محمد الدمرداش، بالدور البارز الذي تقوم به جمعية رجال أعمال الإسكندرية، مؤكدًا أهمية التوسُّع في هذا الدور، داعيًا إلى تعزيز التعاون وتبادُل المعلومات وتنظيم البرامج التدريبية التي تخدِم الشركات في مجالات مُتعددة، ذات علاقة بالقطاع الزراعي مثل قطاع التغليف، خاصًة في ظِل تأسيس إدارة للتدريب بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

فتح باب التقديم لجائزة "Aurora Tech 2026" لرائدات الأعمال في الشركات الناشئة التكنولوجية

بدأت لجنة جائزة "Aurora Tech" تلقي التقديم لنسخة عام 2026 من المخصصة لرائدات الأعمال في قطاع الشركات الناشئة التكنولوجية، حيث تعد هذه الجائزة السنوية منصة عالمية للاحتفاء بالمبدعات من سيدات الأعمال اللواتي يسهمن في إعادة تشكيل مستقبل التكنولوجيا ودفع عجلة التغيير الاجتماعي الإيجابي وذلك حتى 12 نوفمبر 2025.

مشروعات تغطى قطاعات التكنولوجيا

شهدت نسخة 2025 إقبالًا غير مسبوق، حيث تلقت 2,018 طلبًا من 116 دولة، ما يعد ضعف عدد الطلبات المسجلة في العام السابق، وجاءت المتأهلات للنهائيات من مناطق متنوعة شملت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وآسيا الوسطى، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، بمشروعات تغطي مجالات متعددة منها التكنولوجيا الصحية، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والتعليم التقني، والتكنولوجيا الزراعية وغيرها.

وتم وضع بعض المعايير والاشتراطات الواجب توافرها للتأهل منها: أن تكون الشركة قد أُسست أو شاركت في تأسيسها وتديرها امرأة، وألا يتجاوز تاريخ تسجيلها خمس سنوات، مع توفر نموذج أولي جاهز أو منتج أولي (MVP) أو قاعدة عملاء مبدئية، وأن تكون في مرحلة ما قبل التمويل الأولي أو التمويل الأولي، على ألا يتجاوز إجمالي استثماراتها — بما في ذلك جولة التمويل الأولى — ستة ملايين دولار أمريكي.

التخطيط والقومي للحوكمة يتابعان المراحل النهائية لإنشاء مركز خدمات مصر بالجيزة

تفقد وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بمشاركة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، المراحل النهائية من إنشاء مركز خدمات مصر بالجيزة، والوقوف على الموقف الحالي لإنشاء المركز.

إنشاء مركز خدمات مصر بالجيزة

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث أكدت أن مراكز خدمات مصر تهدف إلى تطبيق التحول الرقمي بمعناه الشامل للتيسير على المواطنين وتحقيق الشمول المالي عن طريق تعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، وتطويع أدوات التحول الرقمي لتقليل زمن تقديم الخدمات الحكومية، بما ينعكس على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة.

كما أوضحت المشاط، أن مشروع "خدمات مصر" يُقدم أكثر من 150 خدمة حكومية متنوعة وتشمل تلك الخدمات كل من خدمات التوثيق والشهر العقارى، وخدمة إصدار الشهادات المميكنة، وتجديد بطاقة الرقم القومي، والقيد الفردى والعائلي، بالإضافة إلى إمكانية إصدار صحيفة الحالة الجنائية باللغتين العربية والإنجليزية وخدمات المرور، والأحوال المدنية والجوازات، وخدمات النيابة العامة وخدمات السجل التجارى والتامينات الاجتماعية والتضامن الاجتماعى وتمت إضافة خدمات الدفع الالكترونى مما يحقق الشمول المالى من خلال دفع وتحصيل المصروفات الدراسية، ودفع فواتير الكهرباء، وشحن كروت الكهرباء، ودفع مصروفات الجامعات.

شعبة النقل الدولي: نسعى لتكوين أسطول بحري يضم 36 سفينة بحلول 2030

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن صناعة الحاويات في مصر تعد ركيزة حيوية لدعم الاقتصاد الوطني، مستفيدة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعل البلاد بوابة التجارة بين الشرق والغرب.

ضرورة وجود خطة في البلاد لتصنيع الحاويات

وطالب السمدوني، بتوفير التسهيلات للقطاع الخاص، والقضاء على الروتين الذي أعاق ازدهار تلك الصناعة، مشددًا على ضرورة وجود خطة في البلاد لتصنيع الحاويات تتضمن الدراسات اللازمة والسماح بمشاركة واسعة للقطاع الخاص.

المطالبة بتوافر ترسانات بحرية لبناء وإصلاح السفن

كما طالب بتوافر ترسانات بحرية لبناء وإصلاح السفن، حيث ينبغي أن يزداد حجم الأسطول التجاري البحري في مصر مع وفرة المواد الخام ومشاركة أكبر مع الشركات الأجنبية ذات الخبرة، مثل الشركات الصينية التي لها باع طويل في هذا القطاع.

الرقابة المالية تصدر معايير الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 137 لسنة 2025 في شأن معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك لأول مرة بما يتوافق مع المعايير الدولية "بازل 3".

جاء هذا التغيير في إطار جهود الهيئة لتعزيز قوة المراكز المالية للشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يدعم رؤية الهيئة في تحقيق مستهدفها الرئيسي وهو الحفاظ على الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.

معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي

ووضعت الهيئة معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي، بهدف التوافق مع معايير "بازل 3" المُطبقة على القطاع المصرفي، وتعمل هذه المعايير على تعزيز قدرة شركات التمويل غير المصرفي على مواجهة المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية، وتقليل الآثار السلبية للتقلبات والصدمات الاقتصادية، وكذلك ضمان توافر السيولة المالية لدى هذه الشركات بما يساعدها على الوفاء بالتزاماتها في الأجلين القصير والطويل، ومواجهة الخسائر المحتملة، مما يعزز من سلامة واستقرار القطاع المالي غير المصرفي.

تزامنا مع قمة آلاسكا وضعف الدولار، هل يغتنم الذهب الفرصة ويرتفع لمستوى قياسي؟



مع عودة التوترات الجيوسياسة إلى الواجهة بالتزامن مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة التي أضعفت الدولار، ازدادت مكاسب الذهب في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، وإن جاءت محدودة للغاية حتى مع ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي.

عوامل دعمت ارتفاع الذهب عالميا

دعم أسعار المعدن النفيس، تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة في وقت تتزايد فيه رهانات المتعاملين على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر، جنبًا إلى جنب وترقب نتائج قمة ألاسكا التي تجمع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلايديمير بوتين.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية

صعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.45% وصولًا إلى مستويات عند 3368.99 دولار للأونصة بحلول الساعة الـ5:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، وازدادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.35% وصولا إلى مستويات عند 3420 دولارا للأونصة.

وزير قطاع الأعمال يتفقد مشروع إنشاء مجمع مدارس بالجيزة

أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية في موقع مشروع إنشاء مجمع مدارس بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، الذي تنفذه شركة النصر العامة للمقاولات (حسن محمد علام)، إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة للوزارة.

واطلع الوزير خلال الزيارة على الموقف التنفيذي للمشروع ومعدلات الإنجاز، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والانتهاء من الأعمال في أقرب وقت ممكن لضمان جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل إضافة نوعية للمنظومة التعليمية في المنطقة، ويسهم في تحسين جودة التعليم وتخفيف الكثافة الطلابية.

أداء مالي وتشغيلي قوي للمصرية للاتصالات في النصف الأول من 2025

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الخميس، نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، وذلك طبقًا للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، وتشمل أهم مؤشرات نتائج النصف الأول من عام 2025 للمصرية للاتصالات.

أهم مؤشرات النتائج

• حقق إجمالي الإيرادات المجمعة نموًا قدره 33% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، محققًا مبلغ 50,6 مليار جنيه مصري، مدفوعًا بالنمو في إيرادات خدمات البيانات البالغ 47%، والزيادة الملحوظة في إيرادات المكالمات الدولية الواردة والتي حققت نسبة نمو قدرها 50% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

أظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة، حيث زاد عدد مشتركي الهاتف المحمول والإنترنت الثابت والصوت الثابت بنسبة 12% و8% و6% على الترتيب مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموًا بنسبة 43% مقارنة بالعام السابق بمبلغ 22,1 مليار جنيه مصري بهامش ربح قدره 44%.

حقق صافي الربح بعد الضرائب (بعد تحييد أثر أرباح وخسائر فروق العملة) نموًا ليسجل مبلغ 10,3 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 50% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وهامش ربح قدره 20%. مقابل 18% هامش ربح في النصف الأول من عام 2024.



تعرف على أسعار ومواصفات سيارات رينو ميجان 2026

طرحت شركة رينو، سيارات موديلات 2026 في السوق المصري، وشمل الطرح موديلات رينو ميجانً موديل 2026 والتى يتم تقديمها عبر 3 فئات، ويساهم ذلك في تحسين مبيعات السيارات داخل السوق المصري وتراجع الأخري لوفرة السيارات وسد احتياجات المستهلكين.

أسعار سيارات رينو ميجان 2026

ونرصد في التقرير التالي أسعار ومواصفات سيارات رينو ميجان موديل 2026 خلال شهر أغسطس الجاري داخل السوق المصري وهي:

بصل سعر الفئة الأولى نحو مليون و250 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الثانية نحو مليون 350 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الثالثة نحو مليون و450 ألف جنيه.

مواصفات سيارات رينو ميجان موديل 2026

حصلت سيارات رينو ميجان علي محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة 115 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك.

أما النسخة الثانية حصلت علي محرك سعة 1300 سي سي "تيربو" ينتج قوة 150 "حصان"، متصل بناقل حركة رياضي من 7 سرعات ثنائي التعشيق Dual Clutch.

تراجع التضخم في السعودية لأدنى مستوى خلال 5 أشهر

تراجع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر مسجلا 2.1% خلال يوليو الماضي، مقارنة بـ 2.3% في يونيو، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الخميس.

جاء ذلك مدفوعا بتراجع وتيرة زيادة الأسعار في مجموعة "السكن والمياه والكهرباء" بفعل تباطؤ زيادة أسعار الإيجارات السكنية، على الرغم من تسارع طفيف للأسعار في مجموعة "الأغذية والمشروبات" – وهما المجموعتان الأكثر وزنًا ضمن مؤشر أسعار المستهلك في المملكة.

على أساس شهري، استقر التضخم خلال يوليو دونما تغير يذكر عنه في الشهر السابق.

