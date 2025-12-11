الخميس 11 ديسمبر 2025
طوله 85 سم واستغرق 7 أيام لاصطياده، تفاصيل انتهاء أزمة تمساح الزوامل (صور)

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، نجاح الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المختصة في اصطياد تمساح الزوامل، الذي أثار حالة من القلق بين أهالي عزبة السدرة التابعة لقرية الزوامل بمركز بلبيس خلال الأيام الماضية. 

 

خطة عمل مُحكمة نفذها مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة

وأوضح المحافظ أن عملية الضبط جاءت نتيجة خطة عمل مُحكمة نفذها مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بمشاركة فرق عمل متخصصة من عدد من الجهات، شملت: مديرية الطب البيطري وفرع جهاز شئون البيئة بالشرقية وقطاع حماية المحميات بأسوان «وحدة صيد التماسيح» والإدارة المركزية للموارد المائية والري ورئاسة مركز ومدينة بلبيس وفرق الإنقاذ النهري مديرية أمن الشرقية وصيادي الشرقية المتطوعين.

 

شباك متخصصة وعمليات غوص بحثية دقيقة

وأشار المحافظ إلى أن فرق العمل واصلت عمليات التمشيط داخل مصرف الزوامل وعلى امتداد مساره لمدة 7 أيام متواصلة، باستخدام شباك متخصصة وعمليات غوص بحثية دقيقة. 

تمساح صغير يبلغ طوله 85 سم

وأسفرت الجهود عن رصد تمساح صغير يبلغ طوله 85 سم، حيث جرى السيطرة عليه والإمساك به صباح اليوم وفقًا للمعايير البيئية المتبعة، قبل أن يؤكد المختصون بعد فحصه أنه بحالة جيدة.

الاشموني يشيد بالتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهود الأهلية 

ووجه «حازم الأشموني» الشكر لكافة الجهات المشاركة، مشيدًا بالتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهود الأهلية، ومؤكدًا استمرار أعمال الفحص والتمشيط للتأكد من خلو المنطقة من أي مصادر خطورة حفاظًا على سلامة الأهالي والتوازن البيئي.

وفي السياق ذاته، عمّت القرية حالة من الارتياح بعد ضبط التمساح، حيث عبّر الأهالي وخاصة الأطفال عن سعادتهم بانتهاء حالة القلق التي سادت الأيام الماضية، وعودة الأجواء إلى طبيعتها داخل عزبة السدرة.

