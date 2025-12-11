الخميس 11 ديسمبر 2025
بعد الإمساك بتمساح الزوامل، البيئة: عمره عامان وسنعيده إلى بحيرة ناصر

تمساح الزوامل
تمساح الزوامل
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، نجاح وحدة صيد التماسيح بوزارة البيئة في اصطياد التمساح الذي أثار حالة من القلق بين أهالي قرية الزوامل بمحافظة الشرقية، وذلك بعد تنفيذ عدة أيام من البحث المكثف بالتعاون مع الجهات المختصة بالمحافظة. 

وتمت عملية الإمساك بالتمساح داخل مصرف بلبيس العمومي بمشاركة اللجنة الفنية المشكلة من محافظة الشرقية، ومديرية الطب البيطرى، وإدارة البيئة، والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة، وفريق الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية.

تفاصيل فحص تمساح الزوامل 

وأوضحت الوزيرة أن الفحص المبدئي للتمساح أظهر طوله يبلغ 85 سم فقط، وعمره لا يتجاوز عامين، وينتمي إلى نوع التماسيح النيلية.

وأشارت إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية لاستصدار قرار من النيابة العامة لإعادة التمساح إلى بيئته الطبيعية في بحيرة ناصر حفاظًا على سلامته ودورة الحياة البيئية.

 تحرك فوري وتمشيط على مدار أيام للإمساك بتمساح الزوامل 

وقالت منال عوض إنها أصدرت توجيهات عاجلة فور تلقي البلاغ بالتحرك الفوري وبدء إجراءات الرصد والمتابعة.

ونفذت الفرق المختصة عمليات تمشيط واسعة لعدة أيام داخل نطاق المصرف حتى تم تحديد موقع التمساح بدقة وضبطه بنجاح. 

كما أكدت أن عملية الضبط تمت وفق إجراءات فنية دقيقة تراعي حماية الحياة البرية، مع تأمين كامل للموقع من خلال فريق الإنقاذ النهري لضمان سلامة المواطنين.

وأعربت وزيرة البيئة عن شكرها لوحدة صيد التماسيح وجميع الجهات التي شاركت في العملية، مشيدة بحجم التنسيق السريع الذي كان سببًا رئيسيًا في احتواء الموقف وعودة الهدوء إلى محافظة الشرقية.

وأكدت أن الاستجابة العاجلة والتعاون بين الجهات المختلفة يعكسان قدرة الدولة على التعامل الفعال مع مثل هذه البلاغات الطارئة وحماية المواطنين.

