حملات تفتيشية على أسواق اللحوم والأسماك والدواجن في أسوان

شنت مديرية الطب البيطرى بأسوان حملة مكبرة لتشديد الرقابة والمرور وتكثيف الحملات على أسواق الجزاره واللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم ومحلات الفسيخ  بتوجيهات اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، وتحت إشراف دكتور جمعة محمد مكى مدير عام المديرية.

 

المشاركون في الحملة 

وشارك في الحملة إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم في عمل دائم ومستمر تحت إشراف وتنسيق دكتور سهام زاهر مدير إدارة المجازر، وإبراهيم فتح الله رئيس قسم  التفتيش على اللحوم بالمديرية وأطباء إدارة إدفو البيطرية.

 وشملت الحملة محلات الجزارة البلدية وثلاجات اللحوم المجمدة والهايبرات ومحلات الأسماك داخل نطاق دائرة مركز ومدينة ادفو وتم المرور على  الأسواق لضبط أسواق اللحوم والأسماك.

وتعد هذه الحملات ضمن خطة زمنية لمراقبة جودة وصلاحية اللحوم بمحلات الجزارة والمطاعم وأسواق اللحوم والأسماك.

وشارك في الحملة ياسر سالمان رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالإدارة، على شحات مدير مجزر الرديسية بالاشتراك مع مفتشى “مجلس مدينة إدفو، إدارة  صحة ادفو، إدارة تموين ادفو، جهاز حماية المستهلك”.

