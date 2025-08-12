أخبار الاقتصاد اليوم: تعليمات جديدة من البنك المركزي لاستخدام بطاقات الائتمان بالخارج.. بنك مصر يرفع الحد الأقصى لبيع الدولار للمسافرين.. والبورصة تربح 8 مليارات جنيه بختام التعاملات

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



تراجع إنتاج البرازيل يدفع أسعار السكر لتحقيق أطول سلسلة مكاسب في 5 أشهر

ارتفعت عقود السكر الخام في نيويورك لليوم الثالث على التوالي، وهي أطول موجة مكاسب منذ 21 فبراير، وسط تجدد المخاوف بشأن انخفاض إنتاجية قصب السكر في البرازيل، أكبر منتج في العالم، ما سيؤدي على الأرجح إلى تقليص المعروض.

سجل العقد الأكثر نشاطا ارتفاعا بنسبة وصلت إلى 3.4%، وهو أكبر ارتفاع يومي منذ أكثر من شهر، وهناك المخاوف من تقلص محصول البرازيل مما دفع أسعار السكر إلى الصعود، متجاوزة مستويات فنية رئيسية حفزت المزيد من عمليات الشراء.

كما تدعم العقود الآجلة مكاسبها مع توقعات بأن تدفع الأسعار المنخفضة بعض مصانع قصب السكر البرازيلية إلى إنتاج المزيد من الإيثانول بدلًا من السكر، بحسب ما قاله مايك ماكدوغال، محلل في شركة "ماكدوجال جلوبال فيو".

تجددت المخاوف بشأن إنتاجية السكر في البرازيل بعد أن تعرض المحصول لجفاف واسع النطاق في المراحل الأولى من نموه.

قد تصل إنتاجية البرازيل من السكر في موسم 2025-2026 إلى ما بين 39 و40 مليون طن، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 41 مليون طن، وفقًا لما ذكره راهيل شيخ، المدير العام لشركة "مير كوموديتيز إنديا"، مشيرًا إلى تقديرات السوق والمخاوف من تأثير الطقس السيئ على الإنتاج.

أما صادرات الهند لموسم 2024-2025، وهي ثاني أكبر منتج في العالم، فستنتهي في 30 سبتمبر، ومن المرجح أن تبدأ شحنات محصول الموسم المقبل في فبراير، وفقا لشيخ، الذي أكد أن ذلك سيبقي الإمدادات محدودةً في الوقت الراهن.

تتوقع "كوفريج أناليتكس" أن تبلغ احتياطيات البرازيل من السكر نحو 9.3 مليون طن في 31 أغسطس، انخفاضًا من 10.1 مليون طن قبل عام، بحسب مذكرة كتبها كلاوديو كوفريج أمس الإثنين.

تعليمات جديدة من البنك المركزي لاستخدام بطاقات الائتمان خارج مصر



وجه البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا لجميع البنوك بشأن متابعة استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر.

وأكد البنك في كتابه الدوري على إلغاء ما ورد بالبند رقم 2 بالكتاب الدوري المؤرخ 29 أكتوبر 2023، الذي ينص على متابعة العميل للحصول على ما يثبت أن استخدام البطاقة تم أثناء تواجده بالخارج، وذلك من خلال أختام المغادرة والوصول خلال مدة حدها الأقصى 90 يومًا من تاريخ فتح حدود الاستخدام، أو ما يثبت استمرار تواجد العميل بالخارج إذا تم تجاوز الفترة المذكورة.

وأضاف أنه يحق للبنك متابعة استخدامات العملاء لبطاقات الائتمان للتأكد من أنها تمت أثناء تواجدهم في الخارج، وفي حالة عدم التزام العميل بتقديم المستندات الدالة على ذلك، يتعين على البنك مصدر البطاقة اتخاذ الإجراءات بالبند رقم 3 من الكتاب المؤرخ 29 أكتوبر 2023، وكذلك الالتزام بما ورد في الكتاب الدوري الصادر 11 فبراير 2024 المشار إليه.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 29 أكتوبر والمعدل بتاريخ 11 فبراير 2024 بشأن إحكام الرقابة على استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، حيث تم تحديد بعض القواعد المنظمة في هذا الشأن، وكذلك الإجراءات اللازم اتخاذها حال عدم الالتزام بها.



تراجع الدولار أمام اليورو والين الياباني بعد بيانات التضخم الأمريكي

انخفضت عملة الدولار الأمريكي مقابل نظيرتها الأوروبية اليورو واليابانية الين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما عززت البيانات الصادرة عن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة توقعات خفض معدلات الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه في شهر سبتمبر.

وصعد اليورو بنحو 0.63% إلى 1.1688 دولار، معوضا خسارته السابقة أمام العملة الأمريكية، كما تراجع الدولار مقابل العملة اليابانية بنحو 0.29% مسجلا 147.71 ين.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.62% مقابل العملة الأمريكية إلى 1.3511 دولار بعد صدور بيانات كشفت عن زيادة ضعف سوق الوظائف البريطانية، وإن كان التدهور بوتيرة أبطأ، بينما استمرت قوة نمو الأجور بصورة تؤكد سبب حذر بنك إنجلترا بشأن خفض معدلات الفائدة.

وارتفع الدولار الأسترالي بنحو 0.31% إلى 0.6533 دولار، رغم قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بخفض معدلات الفائدة ربع نقطة مئوية، وهو ما جاء موافقًا للتوقعات.

في غضون ذلك، كشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن صعود مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% خلال شهر يوليو، وذلك بعد صعوده بنسبة 0.3% خلال الشهر قبل الماضي.

وزاد مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 2.7% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، وهي نفس النسبة التي سجلها في شهر يونيو.

يأتي ذلك مقابل توقعات لخبراء اقتصاد في استطلاع لوكالة رويترز، بصعود مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% على أساس شهري، وبنسبة 2.8% على أساس سنوي خلال يوليو.

وعلق كبير خبراء السوق في شركة كورباي، كارل شاموتا: "لا يزال التضخم الأساسي منحسرا، مما يمنح صانعي السياسة النقدية فرصة للمناورة في أثناء تعاطيهم مع علامات الضعف الأولي في أسواق العمل".

وأضاف شاموتا: "من المفترض أن يضع رئيس البنك المركزي (جيروم) باول خفض معدلات الفائدة في سبتمبر على الطاولة عندما يتحدث في جاكسون هول في 21 من الشهر الجاري"، في إشارة إلى ندوة جاكسون هول الاقتصادية التي سينظمها الاحتياطي الفيدرالي خلال شهر أغسطس.

بنك مصر يرفع الحد الأقصى لبيع الدولار للمسافرين إلى 10 آلاف

قرر بنك مصر رفع الحد الأقصى لبيع الدولار للمسافرين إلى 10,000 دولار أمريكي بدلًا من 5,000 دولار، وتخفيض عمولة استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية إلى 3% بدلًا من 5%، اعتبارًا من 13 أغسطس 2025.

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن تفاصيل نسبة العائد على الوديعة الستة أشهر.



وأوضح مسئولو بنك مصر أنه في حالة إن كانت الوديعة لمدة 6 أشهر فيتم احتساب نسبة العائد (المبلغ نسبة العائد السنوى / 2 ).

يبحث الكثير من عملاء بنك مصر عن أنواع صناديق الاستثمار المتاحة في الفروع من حيث نوع العائد، حيث يهتم العملاء بنسبة الفوائد على صناديق الاستثمار.

وأوضح مسؤولو بنك مصر أن أنواع صناديق الاستثمار من حيث الفوائد والعائد تشمل ما يلي:

البنك الأهلي يخفض عمولة تدبير العملة ( Markup Fees) لـ3% على البطاقات الائتمانية



قرر البنك الأهلي المصري تخفيض عمولة تدبير العملة ( Markup Fees) من 5 إلى 3% على معاملات البطاقات الائتمانية.

وأعلن البنك الأهلى المصرى، إنه يقوم بتوفير احتياجات عملائه من النقد الأجنبي بغرض السفر بحد أقصى المبالغ المصرح بحملها قانونا أثناء السفر من خلال المطارات والموانئ المصرية.

ويقدم البنك الأهلي خدمات عديدة لعملاء منها بطاقة الخصم المباشر بلاتينيوم.

وتقدم البطاقة عدة مميزات للعملاء في بنك الأهلي، حيث تشمل القائمة ما يلي:

وصلاحية فورية للدخول على حسابات العميل للسحب النقدي والاستعلام عن الرصيد خلال أي ماكينة صراف آلي محليًّا أو دوليًّا.

التسوق بسهولة وحرية عبر كافة ماكينات الـ POS محليًّا أو دوليًّا.

التسوق عبر الإنترنت بأمان تام.

نقاط على مشتريات العملاء لاستبدالها بخيارات عديدة عبر برامج الأهلي بوينتس للولاء.

رسالة نصية تنبيهية فورية توضح للعملاء قيمة استخدام البطاقات أونلاين أو عبر نقاط البيع العديدة.





البنك التجاري يعلن تخفيض هامش الربح على أسعار صرف العملات الأجنبية

اعلن البنك التجاري الدولي أنه تم تخفيض الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية لتصبح % 3 اعتبارًا من 13-08-2025 على البطاقات الائتمانية.

يتساءل العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن إمكانية إصدار بطاقة ميزة علي حساب بداية.

وقال مسئولو بنك التجاري الدولي CIB إنه يتم إصدار بطاقة ماستر كارد علي حساب بداية ولا يمكن إصدار بطاقة ميزة.

وفي سياق متصل يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن حدود المعاملات في حساب بداية الجاري للعملاء من أصحاب الشركات والمهن الحرة حيث يأتي ضمن باقة خدمات متنوعة يتم تقديمها لتلك الفئة من العملاء.

وأوضح البنك التجاري الدولي أن حدود المعاملات في حساب بداية كالتالي:

1- الحد اليومي لمعاملات الخصم على الحساب 60 ألف جنيه

البورصة تربح 8 مليارات جنيه بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع



ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.504 تريليون جنيه.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 36003 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 44199 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 16180 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 3844 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 10646 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 14321 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3644 نقطة.





رشا عبد العال: التسهيلات الضريبية فرصة حقيقية لحل المنازعات دون أعباء إضافية



أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التسهيلات الضريبية التي أتاحها القانون رقم (5) لسنة 2025 تمثل فرصة ذهبية للممولين والمكلفين لإنهاء المنازعات الضريبية المعلقة، خاصة لمن لديهم دفاتر وحسابات منتظمة.

وأوضحت أن من بين أبرز هذه التسهيلات، أنه في حالة قيام الممول الذي تقدم بطلب تسوية منازعة ضريبية، وكان مؤيدًا بحسابات منتظمة، بسداد كامل الضريبة المستحقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، يتم الإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المرتبطة بتلك المنازعة.

وأضافت أن هذه التسهيلات تأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على دعم المجتمع الضريبي وتخفيف الأعباء عن الممولين الجادين، خاصة ممن التزموا بإمساك حسابات ودفاتر نظامية، لافتة إلى أن هذه الفئة تحظى بتسهيلات خاصة في معالجة وتسوية المنازعات، بشرط الالتزام بسداد الضريبة خلال المهلة المحددة.

وشددت رشا عبد العال، على ضرورة سرعة السداد خلال المهلة القانونية المحددة بثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، حتى لا تضيع فرصة إنهاء المنازعة والاستفادة الكاملة من الإعفاءات، مؤكدة أن هذه التسهيلات تمثل حلًا عمليًا وفعالًا للتيسير على الممولين، وتوفير مناخ من الثقة والاستقرار في العلاقة بين المصلحة والمجتمع الضريبي.

وقالت رئيس المصلحة: "ندعو جميع من تقدموا بطلبات تسوية منازعات ضريبية ولديهم حسابات منتظمة، إلى المسارعة بسداد الضريبة المستحقة قبل انتهاء فترة الثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلبات، لضمان إنهاء موقفهم الضريبي بكل يسر، والاستفادة من الإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية".





الضاني يتراجع 9 جنيهات، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار اللحمة اليوم، سجلت أسعار اللحوم اليوم، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، ويشمل سعر لحم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، وسعر اللحوم البتلو في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

وبلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 420.5 جنيه، بانخفاض 9 جنيهات عن سعرها السابق، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 300 جنيه إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظم نحو 392.8 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 300 جنيه إلى 460 جنيهًا في أسواق المحافظات.

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 416 جنيها في الأسواق، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق، وذلك وفق رصد البوابة الحكومية.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 394 جنيها، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 320 جنيها؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.











