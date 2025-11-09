توقيع اتفاقية شراكة لتمكين شباب الصعيد بالمهارات الرقمية وفرص العمل

18 حجم الخط

وقعت كل من منصة شغلني المتخصصة في مجال التشغيل وربط الشباب بفرص العمل في السوق المصري وروبوجاردن مصر، اتفاقية شراكة استراتيجية بهدف توسيع نطاق برنامج Learn to Earn داخل مصر من خلال إطلاقه في محافظة سوهاج كمرحلة أولى نموذجية تستهدف تمكين الشباب غير المتخصصين تقنيًا بمهارات رقمية وشخصية تؤهلهم لدخول سوق العمل الحر محليًا وإقليميًا.

سوهاج نقطة الانطلاق

يرجع اختيار محافظة سوهاج كنقطة انطلاق للمبادرة في صعيد مصر مما يعكس توجهًا نحو اللامركزية في التنمية وتمكين شباب الصعيد من فرص رقمية حقيقية فالمحافظة تضم نسبة مرتفعة من الشباب، يعاني كثير منهم من محدودية فرص العمل رغم طاقاتهم الكبيرة ومن خلال برنامج Learn to Earn، يتم تأهيل الشباب بمهارات البرمجة والعمل الحر، لتصبح سوهاج نموذجًا رائدًا في تمكين الكفاءات المحلية ودمجها في الاقتصاد الرقمي، تمهيدًا لتوسيع التجربة في باقي المحافظات المحيطة.

تبدأ المرحلة الأولى من التعاون عبر تنفيذ برنامج تجريبي لتأهيل 20 طالبًا وطالبة من غير التقنيين، يتم تدريبهم على أساسيات البرمجة ومهارات السوق الحر ويرتكز البرنامج على منهج متكامل يجمع بين المعرفة التقنية والمهارات السلوكية، ليزوّد المتدربين بالأدوات التي تمكّنهم من دخول سوق العمل المستقل والمنافسة على وظائف رقمية عالية الطلب.

ويتضمن البرنامج التدريبي تدريبًا عمليًا على لغات وتقنيات البرمجة الأساسية مثلHTML،CSS، JavaScript إلى جانب وحدات تدريبية حول مهارات العمل الحر (Freelancing) والمهارات الشخصية (Soft Skills) التي تشمل التواصل الفعّال، إدارة الوقت، التفكير النقدي، والعمل ضمن فرق متعددة الخلفيات.

ويحظى البرنامج باعتماد رسمي من جامعة كالجاري الكندية (University of Calgary)، ما يمنح المتدربين شهادات معترفًا بها دوليًا، ويفتح أمامهم فرصًا مهنية جديدة في مجالات التقنية والعمل الحر كما ستعمل الشركة على إعداد مقترحات الرعاية والتوسع المستقبلي للبرنامج في محافظات أخرى، بهدف تعميم التجربة وتوسيع نطاق المستفيدين منها.

أما منصة "شغلني"، فستتولى مسؤولية توفير مقر التدريب الفعلي في محافظة سوهاج، والمشاركة في إعداد مقترحات الرعاية المستقبلية، بما يضمن استدامة المبادرة واستمرار توسعها الجغرافي.

قالت د. لميس نجم، رئيس مجلس أمناء برنامج Learn to Earn ب "روبوجاردن مصر تُجسّد هذه الشراكة نموذجًا حقيقيًا للتكامل بين القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تمكين الشباب وخلق فرص عمل مستدامة، خاصة في صعيد مصر الذي يحمل إمكانيات بشرية واعدة.

أضافت أن اختيار محافظة سوهاج كنقطة انطلاق ليس صدفة، بل هو تأكيد على أهمية توجيه الاستثمار في تنمية المهارات وبناء القدرات في المناطق التي تحتاج إلى دعم تنموي أكبر. نحن نؤمن بأن التنمية الحقيقية تبدأ من الإنسان، وهذه المبادرة خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة التي تمتد لكل محافظات مصر.

قالت المهندسة إنجي الصبّان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لروبوجاردن مصر أن الشراكة مع شغلني تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين الشباب المصري، خصوصًا في محافظات الصعيد، من اكتساب مهارات رقمية تؤهلهم للمنافسة عالميًا في سوق العمل الحر.

أكد. عمر خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة شغلني أن الشراكة مع تنسجم مع رسالتنا في شغلني الهادفة إلى تمكين الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية لهم. تدريب 20 شابًا وشابة من سوهاج في مجال البرمجة هو مجرد بداية، نطمح أن تتوسع لتشمل آلاف المستفيدين في مختلف المحافظات.

تطوير المهارات التقنية

أضاف نؤمن أن تطوير المهارات التقنية أصبح ضرورة وليس خيارًا، وأن خلق فرص عمل رقمية هو الحل المستدام لتقليص الفجوة بين التعليم وسوق العمل. شراكتنا مع روبوجاردن تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون من أجل المستقبل.

