الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

توقيع اتفاقية شراكة لتمكين شباب الصعيد بالمهارات الرقمية وفرص العمل

توقيع  اتفاقية شراكة 
توقيع  اتفاقية شراكة  لتمكين شباب الصعيد
18 حجم الخط

وقعت كل من منصة شغلني المتخصصة في مجال التشغيل وربط الشباب بفرص العمل في السوق المصري وروبوجاردن مصر، اتفاقية شراكة استراتيجية بهدف توسيع نطاق برنامج  Learn to Earn داخل  مصر من خلال إطلاقه في محافظة سوهاج كمرحلة أولى نموذجية تستهدف تمكين الشباب غير المتخصصين تقنيًا بمهارات رقمية وشخصية تؤهلهم لدخول سوق العمل الحر محليًا وإقليميًا.

سوهاج نقطة الانطلاق 

يرجع اختيار محافظة سوهاج كنقطة انطلاق للمبادرة في صعيد مصر مما يعكس توجهًا نحو اللامركزية في التنمية وتمكين شباب الصعيد من فرص رقمية حقيقية فالمحافظة تضم نسبة مرتفعة من الشباب، يعاني كثير منهم من محدودية فرص العمل رغم طاقاتهم الكبيرة ومن خلال برنامج Learn to Earn، يتم تأهيل الشباب بمهارات البرمجة والعمل الحر، لتصبح سوهاج نموذجًا رائدًا في تمكين الكفاءات المحلية ودمجها في الاقتصاد الرقمي، تمهيدًا لتوسيع التجربة في باقي المحافظات المحيطة.

تبدأ المرحلة الأولى من التعاون عبر تنفيذ برنامج تجريبي لتأهيل 20 طالبًا وطالبة من غير التقنيين، يتم تدريبهم على أساسيات البرمجة ومهارات السوق الحر ويرتكز البرنامج على منهج متكامل يجمع بين المعرفة التقنية والمهارات السلوكية، ليزوّد المتدربين بالأدوات التي تمكّنهم من دخول سوق العمل المستقل والمنافسة على وظائف رقمية عالية الطلب.

ويتضمن البرنامج التدريبي تدريبًا عمليًا على لغات وتقنيات البرمجة الأساسية مثلHTML،CSS، JavaScript إلى جانب وحدات تدريبية حول مهارات العمل الحر (Freelancing) والمهارات الشخصية (Soft Skills) التي تشمل التواصل الفعّال، إدارة الوقت، التفكير النقدي، والعمل ضمن فرق متعددة الخلفيات.

ويحظى البرنامج باعتماد رسمي من جامعة كالجاري الكندية (University of Calgary)، ما يمنح المتدربين شهادات معترفًا بها دوليًا، ويفتح أمامهم فرصًا مهنية جديدة في مجالات التقنية والعمل الحر كما ستعمل الشركة على إعداد مقترحات الرعاية والتوسع المستقبلي للبرنامج في محافظات أخرى، بهدف تعميم التجربة وتوسيع نطاق المستفيدين منها.

أما منصة "شغلني"، فستتولى مسؤولية توفير مقر التدريب الفعلي في محافظة سوهاج، والمشاركة في إعداد مقترحات الرعاية المستقبلية، بما يضمن استدامة المبادرة واستمرار توسعها الجغرافي.

قالت د. لميس نجم، رئيس مجلس أمناء برنامج Learn to Earn ب "روبوجاردن مصر تُجسّد هذه الشراكة نموذجًا حقيقيًا للتكامل بين القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تمكين الشباب وخلق فرص عمل مستدامة، خاصة في صعيد مصر الذي يحمل إمكانيات بشرية واعدة. 

أضافت أن اختيار محافظة سوهاج كنقطة انطلاق ليس صدفة، بل هو تأكيد على أهمية توجيه الاستثمار في تنمية المهارات وبناء القدرات في المناطق التي تحتاج إلى دعم تنموي أكبر. نحن نؤمن بأن التنمية الحقيقية تبدأ من الإنسان، وهذه المبادرة خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة التي تمتد لكل محافظات مصر.

 قالت المهندسة إنجي الصبّان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لروبوجاردن مصر أن  الشراكة مع شغلني تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين الشباب المصري، خصوصًا في محافظات الصعيد، من اكتساب مهارات رقمية تؤهلهم للمنافسة عالميًا في سوق العمل الحر.

أكد. عمر خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة شغلني  أن  الشراكة مع  تنسجم  مع رسالتنا في شغلني الهادفة إلى تمكين الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية لهم. تدريب 20 شابًا وشابة من سوهاج في مجال البرمجة هو مجرد بداية، نطمح أن تتوسع لتشمل آلاف المستفيدين في مختلف المحافظات.

تطوير المهارات التقنية 

بمشاركة 16 شركة، انطلاق ملتقى التوظيف الأول لأسر الصحفيين بالتعاون مع «شغلني» غدًا

تأجيل ملتقى التوظيف الأول لأسر الصحفيين بالتعاون مع "شغلني" إلى 29 أكتوبر

أضاف  نؤمن أن تطوير المهارات التقنية أصبح ضرورة وليس خيارًا، وأن خلق فرص عمل رقمية هو الحل المستدام لتقليص الفجوة بين التعليم وسوق العمل. شراكتنا مع روبوجاردن تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون من أجل المستقبل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العمل سوق العمل الشباب شغلنى شراكة استراتيجية

مواد متعلقة

إيتيدا تنظم الملتقى التوظيفي الثامن عشر بمركز إبداع مصر الرقمية ببني سويف

المهندس محمود صفراطه نائبًا للرئيس التنفيذي لهيئة "إيتيدا" لتنمية الأسواق

بروتوكول تعاون بين الصحفيين و"شغلني" لتنظيم أول ملتقى توظيفي داخل النقابة

إيتيدا تطلق منصة امتيازات رقمية ضمن برنامج Start IT

الأكثر قراءة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

نقيب الموسيقيين بالمنيا يكشف حقيقة وفاة إسماعيل الليثي إكلينيكيا (فيديو)

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025

ينطلق اليوم برعاية السيسي، 10 معلومات عن معرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعة

السوبر المصري، مروان عثمان يقود هجوم سيراميكا أمام بيراميدز

السوق السعودي يواصل الهبوط مع تراجع زخم النتائج المالية وضبابية المشهد

بعد تركها لأطفالها في الشارع، تفاصيل صادمة بواقعة "سيدة الزقازيق" (فيديو وصور)

مكتبة مصر العامة تستعرض أعمال المؤلف المسرحي "نجدي خميس"

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حضن الميت في المنام وعلاقته بسماع اخبار سعيدة في القريب العاجل

الأوقاف لجماهير الأهلي والزمالك قبل نهائي السوبر: حبك لفريقك لا يمنع احترامك لغيره

علماء الدين: المشاركة في الانتخابات واجب شرعي والتكاسل عنه تفريط بالأمانة

المزيد
الجريدة الرسمية