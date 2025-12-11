18 حجم الخط

تشهد البلاد حالة من الطقس السيئ والصقيع، خاصة في الصباح مع بدء موسم الشتاء واشتداد البرد والصقيع وهو الأمر الذي يتسبب في الكثير من الأمراض.

ويستحب للمسلم أن يدعو ويتعوذ من برد الشتاء القارس، وهي من الأمور التي نصح بها الشرع الحنيف، ويستحب للمسلم الدعاء لأخيه المسلم بظهر الغيب.

وفي السطور التالية نستعرض معكم دعاء الطقس السيئ والصقيع في الصباح.

دعاء الطقس البارد والرياح في الصباح

لم يرد في القرآن الكريم أو السنة النبوية أدعية خاصة بالطقس البارد، إلا أن الدعاء مطلوب في كل وقت بحسب دار الإفتاء باعتبار أنه ذكر لذا فمن الممكن أن نقول في الصباح الباكر الأدعية التالية:

-اللهم في هذا البرد القارس، نستودعك من لا مأوى لهم، نستودعك من لا لباس له، ونستودعك كل من لا معيل له، نستودعك كل مبتلى وكل مفقود، وكل مسافر، وكل حزين.

-اللهم كن للفقراء والمحتاجين والأرامل والمساكين، وأطعمهم، فإنهم جوعى، اللهم استرنا بسترك وحفظك، ووسع عليهم بكرمك، وأدخل الفرح إلى قلوبهم يا حنان يا منان يا رب العالمين.

-اللهم هذا حالنا لا يخفي عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، اللهم الطف بنا فى قضائك، وقدرك لطفا يليق بعظيم، رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنك تدرك دعواتنا، حتى لو لم أنطق بها، فاللهم حقق لى بكرمك ما أتمني.

-سبحانك وبحمدك تقدست أسماؤك وعلا شأنك العظيم، يا هازم الأحزاب، مجرى السحاب، يا من تقول للشيء كن فيكون، أرفق بالفقراء، والمحتاجين، فليس لهم سواك يا علي يا كبير

اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام، وأكرمهم بكرمك يا عظيم، اللهم أحرسهم من الرياح وما أوتيت به، ومن قساوة برد الشتاء، فهم عبادك الفقراء.

-اللهم فرج كربتهم، وداو مرضاهم، وأصلح أحوالهم، وألف بين قلوبهم، وأغنهم بحلالك، ولا تجعل شكواهم إلا إليك يا غفور.

اللهم احفظ عبادك يا كريم، كن معهم لا تكن عليهم، نسألك أن تستجيب لكل من يدعوك بالستر والعافية.

-اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم اغنهم بفضلك عمن سواك، أنت المعز والمذل والكبير والعظيم.

دعاء البرد والشتاء



يستحب في دعاء البرد والشتاء قول اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سُئِلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا، وتعفو عنا، وتصلح أهلينا، وذريتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.

-اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنّا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كد، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك الفقر والدّيْن. اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين.

-اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، فسبحان الله الذي يسبح الرعد، بحمده والملائكة من خيفته”.

- اللهم اجعلْ في قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وعن يميني نورًا، وعن يساري نورًا، وفوقي نورًا، وتحتي نورًا، وأمامي نورًا، وخلفي نورًا، وأعظِمْ لي نورًا اللهم اجعلْ لي نورًا في قلبي، واجعلْ لي نورًا في سمعي، واجعلْ لي نورًا في بصري، واجعلْ لي نورًا عن يميني، ونورًا عن شمالي، واجعلْ لي نورًا من بين يديَّ، ونورًا من خلفي، وزِدْني نورًا، وزِدْني نورًا، وزِدْني نورًا

-اللهم لك الحمدُ كلُّه، اللهم لا قابضَ لما بسطتَ، ولا مُقَرِّبَ لما باعدتَ، ولا مُباعِدَ لما قرَّبتَ، ولا مُعطِيَ لما منعْتَ، ولا مانعَ لما أَعطيتَ اللهم ابسُطْ علينا من بركاتِك ورحمتِك وفضلِك ورزقِك، اللهم إني أسألُك النَّعيمَ المقيمَ الذي لا يحُولُ ولا يزولُ اللهم إني أسألُك النَّعيمَ يومَ العَيْلَةِ، والأمنَ يومَ الحربِ، اللهم عائذًا بك من سوءِ ما أُعطِينا، وشرِّ ما منَعْت منا اللهم حبِّبْ إلينا الإيمانَ وزَيِّنْه في قلوبِنا، وكَرِّه إلينا الكفرَ والفسوقَ والعصيانَ واجعلْنا من الراشدين اللهم توفَّنا مسلمِين، وأحْيِنا مسلمِين وألحِقْنا بالصالحين، غيرَ خزايا، ولا مفتونين.

-اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.

دعاء الريح والعواصف

وفي دعاء الريح والعواصف إذا عصفت الريح قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها-: وإذا تخيلت السماء، تغير لونه، وخرج ودخل، وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه، فعرفت ذلك في وجهه، قالت عائشة: فسألته، فقال: « لعله، يا عائشة ! كما قال قوم عاد: «فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ» الآية 24 من سورة الأحقاف

- وفي دعاء الريح والعواصف نقول اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به

- اللهمّ افتح علينا أبواب رزقك الحلال، وارزقنا من واسع فضلك. اللهمّ اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهمّ أيقظني على رزقٍ لم أتوقعه، وعلى خيرٍ لم أفكر به، وعلى تحقيق أمنيات ظننتُ أنها مستحيلة.

- اللهمّ ارزقني برزق من عندك لا حدّ له، وفرج من عندك لا مدّ له، وخيرٍ من عندك لا عدد له.

- اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح

- اللهم بشرنا بما يسرنا، وكف عنا ما يضرنا، وابعد عنا كل شيء يؤذينا

-اللهم نعوذ بك من شر هذه الريح، وشر ما فيها وشر ما أُمِرت به

-اللهم صيبًا نفعًا، وبعد نزول المطر: مطرنا بفضل الله ورحمته

- اللهم كما غسلت الأرض بالمطر، اغسل ذنوبنا بعفوك وغفرانك، واغسل قلوبنا من كل هم وضيق.

- اللهم أغنني بحلالك عن حرامك واغني بفضلك عمن سواك، اللهم أكتب لنا من خيرك ما لا يخطر ببالنا وارزقنا من حيث لا نحتسب.

