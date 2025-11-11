الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الحكومة: إجراءات مشددة لمواجهة ارتفاع أسعار الزيوت في الأسواق (فيديو)

اسعار الزيوت، فيتو
اسعار الزيوت، فيتو
18 حجم الخط
ads

علق المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على ارتفاع أسعار الزيوت فى الأسواق، قائلا: "رئيس مجلس الوزراء فى اجتماع اليوم شدد على وزارة التموين بشن حملات تموينية على الأسواق، وزيادة الرقابة على التجار".


وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الصورة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع على فضائية "النهار":" الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص تقوم بطرح العديد من المبادرات فى حالة ارتفاع أسعار بعض السلع غير المبررة وضبط أسعار السلع من خلال الإتاحة".

 


وأضاف أن الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص تقوم بعمل معارض لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة بصورة دورية.


 انسحاب بعض شركات الزيوت

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد علق على ما تردد بشأن انسحاب بعض شركات الزيوت من المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأن الحكومة تتابع عن قرب مع وزير التموين والمحافظين لضمان استمرار المبادرة دون أي معوقات.

وأوضح مدبولي أنه تم التدخل من قبل وزير التموين وجهاز حماية المستهلك، وعُقدت اجتماعات مع الشركات المنتجة لزيت الطعام وبالتحديد شركات كانت ترغب في الخروج من المبادرة، وتم التوافق على استمرارها في المبادرة مع ضخ كميات كبيرة من الزيت في المنافذ لضمان توافر السلع واستقرار الأسعار.

 

استقرار الأسعار هدف رئيسي للحكومة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تحرص كل الحرص على استقرار الأسعار في الأسواق، وتعمل بشكل متواصل على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء اسعار الزيوت رتفاع أسعار الزيوت

مواد متعلقة

تفاصيل اجتماع وزير التموين مع الغرف التجارية.. إطلاق مبادرة سوق المزارعين على مدار العام.. انخفاض أسعار الزيوت بنسبة 15%

اتحاد الغرف التجارية: انخفاض أسعار الزيوت بنسبة 15%

وزير التموين: استمرار مبادرة خفض أسعار السلع وتخفيضات حتى 18% على الزيوت

تخفيض 15%، أسعار الزيوت بالأسواق اليوم الثلاثاء بعد مبادرة القطاع الخاص مع "التموين"

الأكثر قراءة

من خارج الوسط الفني، من هو زوج مي عز الدين

اللواء محمد يوسف مديرا جديدا لأمن القاهرة خلفا للواء طارق راشد

مصادرة 288 توك توك و35 سكوتر كهربائيا مخالف بالقاهرة (صور)

موعد مباراة منتخب مصر أمام سويسرا في كأس العالم للناشئين والقناة الناقلة

وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات النواب بلجنة هيئة مشروعات التعمير (صور)

أمطار رعدية وحبات برد ورياح مثيرة للأتربة، حالة من عدم الاستقرار بـ طقس الغد

مي عز الدين تعلن زواجها

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اشتريت سيارة ووجدت بها عيبًا فهل يجوز لي بيعها دون إظهار العيب؟ الأزهر يرد

الأوقاف تنظم 676 ندوة لنشر الوعي الديني والأخلاقي عبر وسائل التواصل

الإفتاء توضح المراد من قوله تعالى ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾

المزيد
الجريدة الرسمية