الضرائب: تطبيق منظومة ميكنة إجراءات العمل الضريبي الجديدة SAP في منطقة القاهرة أول

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في إطار خطة المصلحة للتحول الرقمي ورفع كفاءة المنظومة الضريبية، سيتم بدء تطبيق منظومة ميكنة إجراءات العمل الضريبي الجديدة SAP اعتبارًا من ١ أكتوبر ٢٠٢٥ على منطقة القاهرة أول والمأموريات العشر المدمجة التابعة لها.

تطبيق منظومة ميكنة إجراءات العمل الضريبي الجديدة SAP

وأوضحت أن المأموريات التي سيشملها التطبيق هي:

مصر الجديدة أول

مصر الجديدة ثانى

مدينة نصر أول

مدينة نصر ثانى

مدينة نصر ثالث

المهن الحرة (لمنطقتي القاهرة أول وثانى)

النزهة

مدينة السلام

المرج

بدر



وأضافت رئيس المصلحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة المالية لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة التحصيل، وتحقيق المزيد من الشفافية والعدالة الضريبية.

وشددت رشا عبد العال على أن المصلحة حريصة على توفير كل أوجه الدعم الفني والتدريب اللازم للعاملين بالمأموريات والممولين، لضمان سهولة التعامل مع المنظومة الجديدة، وتحقيق الاستفادة القصوى من تطبيقها.

كما أوضحت أن المصلحة تنظم سلسلة من الندوات الأونلاين للتوعية بالمنظومة الجديدة وشرح كيفية التعامل معها، مؤكدة على ضرورة متابعة الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية على موقع فيسبوك للاطلاع على مواعيد وموضوعات هذه الندوات.

