الإحصاء: مصر استقبلت 15.8 مليون سائح خلال عام 2024

18 حجم الخط

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد السياح في العام الماضي بلغ نحو 15.8 مليون سائح، ويسهم قطاع السياحة بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير توقعات الإحصاء إلي ارتفاع هذا الرقم في المستقبل القريب، مما يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني

كما كشفت بيانات الجهاز أن عدد السائحين الوافدين إلى مصر سجل 97.2 مليون سائح خلال الـ 10 سنوات الماضية

ومن المتوقع أن يسهم المتحف المصري الكبير في زيادة عدد السائحين إلى مصر مما يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

ووفقا لتصريحات اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد حدث تاريخي يجسد عبقرية المصريين عبر العصور، ويؤكد أن الحضارة المصرية ما زالت قادرة على إبهار العالم بروحها وعمقها وخلودها.

ويُعد المتحف المصري الكبير، الذي فتح أبوابه رسميًا في الأول من نوفمبر، أحد أهم المعالم الثقافية في العالم، حيث يستقبل الزوار من مختلف أنحاء العالم لاكتشاف التراث المصري العريق.

وأشار خيرت بركات ان مشروع المتحف المصري هو مشروع وطني متكامل يجسد نـجاح الدولة في التخطيط والتنفيذ وفق أسس علمية دقيقة، ويترجم رؤية مصر 2030 التي تجعل من الثقافة والمعرفة والبيانات روافع أساسية للتنمية المستدامة.



وتم الإعلان عن شراكة استراتيجية، تجمع بين المتحف المصري الكبير واحدي الشركات المتخصصة في منتجات النظافة والصحة العامة على المستويين المحلي والإقليمي.

ليلعب هذا دورا محوريًا في ضمان نظافة وسلامة المتحف من خلال تقديم باقة من منتجاته وحلوله الصحية المبتكرة، والتي تشمل المناديل المعقمة، ووحدات موزعة في المتحف لتعقيم اليدين، ومنتجات تنظيف المرافق عالية الجودة تضمن أعلى معايير التعقيم والنظافة في جميع أرجاء المتحف.

وبهذه المناسبة

وقال هشام أبو زينة، عضو اتحاد الصناعات أن الطلب على المناديل الورقية في مصر ارتفع في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بـزيادة الوعي بالنظافة والراحة

وقال إن سوق المناديل الورقية في مصر يشهد نموًا مطردًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بزيادة الوعي الصحي وارتفاع الطلب من قطاعات المطاعم والفنادق وكافة المنشآت

وقال إن السوق المصري يُعد من أكبر أسواق المنطقة في استهلاك المناديل الورقي لافتا إلي إن قطاع المناديل الورقية أصبح من أكثر القطاعات الصناعية قدرة على التصدير للأسواق العربية والأفريقية بفضل جودة المنتج المصري."

وقال إنه تم الإعلان مؤخرا عن شراكة بين المتحف المصري الكبير واحدي الشركات المصرية المتخصصة في صناعة المناديل الورقية والمنظفات لتكون الشريك الرسمي للنظافة والتعقيم للمتحف المصري الكبير،لافتا الي أن هذا يعد دليلًا على الالتزام الوطني من الشركات بتقديم حلول وخدمات تعقيم ونظافة استثنائية بمعايير عالمية تضمن للزوار تجربة آمنة وفريدة."

وأشار إلي أهمية الاستدامة والسلامة والراحة كركائز أساسية في التشغيل اليومي للمتحف".



وقال إن هذه الشراكة لمدة ثلاث سنوات، من خلال تقديم المنتجات على أعلى معايير النظافة والتعقيم في المتحف، لضمان تجربة استثنائية وآمنة لجميع الزوار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.