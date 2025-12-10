عمره ما كان ناصري، ساويرس يكشف علاقة أحمد فؤاد نجم بـ جمال عبد الناصر

الأربعاء 10 ديسمبر 2025
كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس عن علاقة شاعر العامية الراحل أحمد فؤاد نجم بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وخاصة بعد اعتقاد البعض أن فؤاد نجم كان ينتمي للتيار الناصري.

أحمد فؤاد نجم نعى جمال عبد الناصر

وأكد المهندس نجيب ساويرس أن شاعر العامية أحمد لم يكن ينتمي للتيار الناصري، لكنه عند وفاة الرئيس جمال عبد الناصر نعاه أحمد فؤاد نجم بقصيدة وصفها بـ "العظيمة والمؤثرة"، مؤكدًا أنه من أخلاق فؤاد نجم نعى جمال عبد الناصر.  

وقال المهندس نجيب ساويرس، عبر حسابه بمنصة "إكس"، عن الانتماء السياسي لشاعر العامية  أحمد فؤاد نجم: "عمره ما كان ناصري..ناصر سجنه لكن هو من اخلاقه نعاه بقصيدة عظيمة مؤثرة.

 


وجاء تعليق نجيب ساويرس، ردًا على أحد متابعيه، الذي قال: "ازاي بتحب أحمد فؤاد نجم وهو ناصري متعصب وأنت ملكش في عبد الناصر".

ساويرس يكشف عبقرية أحمد فؤاد نجم

جدير بالذكر أن رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس وراعي جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، عن حبه للشاعر أحمد فؤاد نجم، حيث قال في حفل حفل الجائزة بالجامعة الأمريكية، عن الراحل فؤاد نجم: "فقدنا ناس كتيرة قريبين مننا بس أحمد فؤاد نجم كان علامة في مصر".

أحمد فؤاد نجم ينعي عبد الناصر بقصيدة مؤثرة، فيتو
أحمد فؤاد نجم ينعي عبد الناصر بقصيدة مؤثرة، فيتو

وكشف المهندس نجيب ساويرس عن عبقرية أحمد فؤاد نجم التي لم تتكرر، فقال: "كل الشباب اللي طالعين في الشعر وفيهم نقاء وجزء من عبقرية أحمد بس لسه مش لاقيين خليفة ليه مش لاقيين حد نقول ده اللى جه بعد أحمد فؤاد نجم.. ويمكن دا سر عظمته للي ميعرفش هو كان عبقري يعني".

واستطرد المهندس نجيب ساويرس في حديثه عن أحمد فؤاد نجم، فقال: "كان عبقري بالكلمات اللي بيختارها والمواقف اللي بياخدها.. والراجل اتبهدل في كل الأزمنة ودفع ثمن مواقفه وكان بيدينا أمل".

نجيب ساويرس: أحمد فؤاد نجم كان عبقريا ولا يوجد خليفة له حتى الآن (فيديو)

محمد مرعي يفوز بجائزة أحمد فؤاد نجم الكبرى لشعر العامية والسعيد المصري للدراسات النقدية (صور)

