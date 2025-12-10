الأربعاء 10 ديسمبر 2025
البنك المركزي: ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 12.5% في نوفمبر 2025

قال البنك المركزي المصري، إن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل 0.3% في نوفمبر 2025 مقابل 0.5% في نوفمبر 2024 و1.8% في أكتوبر 2025، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.3% في نوفمبر 2025 مقابل 12.5% في أكتوبر 2025.

معدل التضخم الأساسي 

وأضاف المركزي في بيان له، أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، سجل 0.8% في نوفمبر 2025 مقابل 0.4% في نوفمبر 2024 و2.0% في أكتوبر 2025، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 12.5% في نوفمبر 2025 مقابل 12.1% في أكتوبر 2025.

