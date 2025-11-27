أخبار الحوادث اليوم: السجن 3 سنوات للسائح الكويتي المتهم في حادث كوبري أكتوبر.. براءة سعد الصغير من تهمة سرقة أغنية الأسد.. مصرع 4 عناصر جنائية بقنا

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:



تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من تنفيذ حملة ناجحة أسفرت عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية بنطاق عدد من المحافظات؛ وذلك خلال حملة أمنية مكبرة على البؤر الإجرامية المتورطة في تجارة المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة.

ألقت أجهزة البحث الجنائي بـ مديرية أمن الجيزة القبض على عامل وشقيقة زوجته، بعد أن حرر زوج المتهمة الثانية محضرًا ضدهما بـ مركز شرطة الصف، اتهمهما فيه بإقامة علاقة غير شرعية.

ألقت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية القبض على شخص بحوزته سلاح ناري خلال الاحتفال بفوز مرشح بعضوية مجلس النواب في الشرقية.

أفرجت الأجهزة الأمنية عن البلوجر أم مكة بعد سدادها الغرامة المقررة عليها وقدرها 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامها بـ التعدي على مبادئ وقيم المجتمع المصري.



كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي يظهر خلاله (مرشح بانتخابات مجلس النواب بإحدى الدوائر المقرر إجراء الإعادة بها بـالبحيرة) وبجواره معدات رصف طرق بمدخل إحدى القرى، وادعائه بقيام المرشح المنافس له بأعمال الرصف بالطريق المشار إليه للحصول على الدعم الانتخابي من أهالي القرية.

شهدت منطقة التجمع، منذ قليل، كثافة مرورية بسبب انفجار ماسورة مياه بالقرب من “أرابيلا بلازا”، ما تسبب في تجمع كميات كبيرة من المياه.

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة السائح الكويتي بالسجن 3 سنوات بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة، وقيادة سيارة تحت تأثير المخدر والكحول، واستعمال القوة والعنف مع ضباط شرطة، وإتلاف ممتلكات عامة خلال محاولته الفرار من مطاردة أمنية أعلى كوبري أكتوبر.

أصيب 4 أشخاص في تصادم بين جراري قطار، بمحطة مرغم في اتجاه مطروح غرب الإسكندرية بينهم السائق ومساعده، وتم تسيير حركة القطارات بعد توقف دام دقائق.

قضت محكمة جنح شبرا الخيمة، ببراءة المطرب سعد الصغير، من تهمة الاستيلاء والتعدي على الحقوق لأغنية الأسد، والتعدي على حقوق الملكية الفكرية.

قضت محكمة تعويضات القاهرة الجديدة، في الدعوى المدنية رقم 423 لسنة 2025، بإلزام الفنان أحمد صلاح حسني بدفع مبلغ 100 ألف جنيه بسبب تحطيم سيارة بالتجمع.

حددت محكمة مستأنف الاقتصادية 20 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من اللاعب السابق أحمد حسام ميدو، على حكم حبسه شهرا في اتهامه بالتشهير بالحكم محمود البنا.

حددت محكمة جنح العمرانية، يوم 15 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات الجنحة المباشرة المقامة من اثنين محامين ضد والدة المذيعة الراحلة شيماء جمال، بتهمة السب والقذف العلني والتهديد والتشهير، واقتحام حياتهما الشخصية والإساءة لسمعة العائلات عبر مقاطع مصورة بثتها في لقاءات تلفزيونية ومنصات رقمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.