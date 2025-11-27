الخميس 27 نوفمبر 2025
حوادث

القبض على عامل وشقيقة زوجته بتهمة إقامة علاقة محرمة بالصف

مديرية أمن الجيزة
ألقت أجهزة البحث الجنائي بـ مديرية أمن الجيزة القبض على عامل وشقيقة زوجته، بعد أن حرر زوج المتهمة الثانية محضرًا ضدهما بـ مركز شرطة الصف، اتهمهما فيه بإقامة علاقة غير شرعية.

ووفقًا لما ورد في البلاغ، أفاد الزوج المبلغ بأن نجله شاهد والدته وهي في وضع مخل داخل منزل الأسرة مع زوج شقيقتها، ما دفعه للتوجه إلى مركز الشرطة وتحرير محضر بالواقعة.

تفاصيل جريمة إقامة علاقة محرمة بالصف 

وتباشر أجهزة المباحث أعمالها في جمع التحريات اللازمة للوقوف على حقيقة الاتهامات الواردة في البلاغ، وفحص مدى صحتها، تمهيدًا لعرض نتائج التحريات على جهات التحقيق.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارًا من عامل يتهم فيه زوجته بإقامة علاقة محرمة مع زوج شقيقتها، مؤكدًا أن نجلهما هو من أبلغه بما رآه داخل المنزل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة المختصة مباشرة التحقيقات.

علاقة محرمة وثلاثي شيطاني وراء الجريمة، كشف تفاصيل مأساة رضيعة الشرقية

لقائدي المركبات، 4 حالات للسير في أقصى اليمين للحد من حوادث الأمطار

