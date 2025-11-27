القبض على عامل وشقيقة زوجته بتهمة إقامة علاقة محرمة بالصف

18 حجم الخط

ألقت أجهزة البحث الجنائي بـ مديرية أمن الجيزة القبض على عامل وشقيقة زوجته، بعد أن حرر زوج المتهمة الثانية محضرًا ضدهما بـ مركز شرطة الصف، اتهمهما فيه بإقامة علاقة غير شرعية.

ووفقًا لما ورد في البلاغ، أفاد الزوج المبلغ بأن نجله شاهد والدته وهي في وضع مخل داخل منزل الأسرة مع زوج شقيقتها، ما دفعه للتوجه إلى مركز الشرطة وتحرير محضر بالواقعة.

تفاصيل جريمة إقامة علاقة محرمة بالصف

وتباشر أجهزة المباحث أعمالها في جمع التحريات اللازمة للوقوف على حقيقة الاتهامات الواردة في البلاغ، وفحص مدى صحتها، تمهيدًا لعرض نتائج التحريات على جهات التحقيق.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارًا من عامل يتهم فيه زوجته بإقامة علاقة محرمة مع زوج شقيقتها، مؤكدًا أن نجلهما هو من أبلغه بما رآه داخل المنزل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة المختصة مباشرة التحقيقات.

