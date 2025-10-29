الأربعاء 29 أكتوبر 2025
حوادث

تأجيل دعوى التعويض ضد الفنان أحمد صلاح حسني

قررت محكمة تعويضات القاهرة الجديدة، تأجيل، الدعوى المدنية رقم 423 لسنة 2025، المقامة ضد الفنان  أحمد صلاح حسني بسبب تحطيم سيارة بالتجمع لجلسة الدور الأول من نوفمبر المقبل. 

وتعود القضية إلى اتهام الفنان في وقت سابق بالتسبب في تحطيم سيارة المواطن محمد صالح صابر، في القضية التي حملت رقم 4307 لسنة 2024 جنح التجمع الخامس، وطالب دفاع المجني عليه بتعويض مالي قدره مليون جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء الحادث.

وكان محمد صلاح، الموظف المُتضرِّر من حادث تصادم الفنان أحمد صلاح حسني، قال في تصريحات صحفية سابقة إنه تم التصالح في الدعوى الجنائية ودفع الفنان 600 ألف جنيه
وأكد أنه مستمر في الدعوى المدنية وسوف يتم رفع دعوى تعويض ضد الفنان أحمد صلاح حسني.

