صاحبها طلع جدع، سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة عربية إسماعيل الليثي (فيديو)

كشف الفنان سعد الصغير، تفاصيل جديدة عن سيارة إسماعيل الليثي التي أثارت الجدل بعد مصرع المطرب الشعبي بسبب ثمنها الباهظ.

وقال سعد الصغير في بث مباشر على صفحته بـ"فيس بوك": بخصوص عربية الليثي اللي يرحمه ثمنها مليون و800 ألف جنيه، وأنا مقلتش عايزين نلم ثمنها، واتصلنا مع صاحب العربية وهو مش مصري وأدهم أخو إسماعيل خلص الموضوع والراجل طلع ذوق جدًّا وساب جزء من ثمن العربية".

وأضاف: "بخصوص مناشدة النقيب بشأن شريف اللي كان مع الليثي وأصيب في الحادث وعايز 5 عمليات، أنا كنت مع النقيب مصطفى كامل لغاية الساعة 2 ليلًا، وهو كلم النقابة في المنيا ورجعوا الفلوس لزوجة شريف، وهي طلبت شقة في المنيا لمدة 6 شهور للبقاء بجانب زوجها، وبفضل ربنا النقيب جبلها الشقة".

وتابع: "أما بخصوص كل الناس اللي ناشدت النقيب بقولهم روحوا لشريف واعملوا معاه الواجب، وكل المطربين اللي عايزين يعملوا خير يكلموا المطرب سمسم شهاب أو زوجة شريف ويارب محد يشوف حاجة وحشة خالص".

وكان مصطفى إبراهيم، أحد شهود العيان على حادث المطرب إسماعيل الليثي، روى تفاصيل اللحظات المأساوية للحادث الذي أودى بحياة المطرب وعدد من المواطنين، قائلًا: "سيارة ناجح وعلاء كانت ماشية بسرعة 90 جاية من القاهرة، وسواق إسماعيل الليثي كان ماشي بسرعة كبيرة جدًّا، ومرة واحدة العربيتين خبطوا في بعض".

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "صبايا الخير" على قناة النهار مع الإعلامية ريهام سعيد:"أنا كنت ورا عربية علاء وأشرف، وشوفت الحادثة بعيني، عربية إسماعيل الليثي خبطت فيهم واتقلبت مرتين والمشهد كان مرعب للغاية، ونزلنا نحاول نساعد الناس، وكان مع إسماعيل الليثي 4 أشخاص، أما عربية ناجح وعلاء فكان فيها أشرف وزوجته".

من جانبها، وجهت الإعلامية ريهام سعيد نداءً عاجلًا خلال البرنامج، مطالبة وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة التدخل لمساعدة الأطفال الـ14 الذين فقدوا آباءهم في الحادث.

وقالت:"الناس كلها اتكلمت عن وفاة إسماعيل الليثي، لكن محدش اتكلم عن الضحايا التانيين اللي ماتوا معاه، في 14 طفل أصبحوا أيتام بسبب السرعة الزايدة والإهمال".

وكشفت ريهام سعيد تفاصيل جديدة بشأن التحقيقات، قائلة إن السائق اعترف بتعاطي مواد مخدرة لمواصلة العمل، مضيفة:

"السواق كان سايق لمدة 12 ساعة متواصلة، وده شيء غريب وغير إنساني، النيابة حبسته، والتهمة ممكن توصل لـ15 سنة سجن لو ثبتت عليه الجناية".

