الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على 5 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة النصب الإلكتروني بالقاهرة

غسل الأموال
غسل الأموال
ألقت  أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بمحافظة القاهرة.

زحام مروري في القاهرة والجيزة والقليوبية مع انتشار مكثف للخدمات

إصابة أطفال في انقلاب سوزوكي يقل تلاميذ مدرسة بطريق الواحات


 

القبض على عناصر إجرامية بتهمة غسل أموال 

كان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم عبر إحدى المنصات الإلكترونية مقابل تحصلهم على أرباح مالية على خلاف الحقيقة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

طرق غسل الأموال للنصب 

وكشف التحريات عن طريق (شراء الوحدات السكنية والعقارات والأراضى الزراعية والسيارات – تأسيس الشركات والمنشآت التجارية) هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المتهمين  بـ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات مرتكبي الأنشطة الإجرامية.

غسل الأموال النصب والاحتيال منصات إلكترونية ممتلكات المتهمين 50 مليون جنيه مكافحة الجريمة

