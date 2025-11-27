15 يناير، أولى جلسات محاكمة والدة شيماء جمال بتهمة السب والقذف

18 حجم الخط

حددت محكمة جنح العمرانية، يوم 15 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات الجنحة المباشرة المقامة من اثنين محامين ضد والدة المذيعة الراحلة شيماء جمال، بتهمة السب والقذف العلني والتهديد والتشهير، واقتحام حياتهما الشخصية والإساءة لسمعة العائلات عبر مقاطع مصورة بثتها في لقاءات تلفزيونية ومنصات رقمية.

جنحة مباشرة ضد والدة المذيعة شيماء جمال

وقال المحاميان في صحيفة الجنحة: إنهم فوجئوا بعدد من الفيديوهات التي ظهرت فيها المشكو في حقها، وهي توجه لهم ألفاظا واتهامات وصفت بأنها خادشة للشرف وطعنا في العرض، بشكل اعتبره المحاميان خروجا عن القيم الأسرية والمجتمعية.

وذكر البلاغ أن المشكو في حقها شنت هجوما ضاريا على المحامية علياء سلامة بسبب كونها محامية طليقها، متهمة إياها في مقابلة تلفزيونية ببرنامج “الحكاية من أولها مع غادة فتحي” على قناة الحدث اليوم بأنها "مشتراة" وأنها "سرقت حلل وملابس داخلية وحلقان"، بالإضافة إلى وصفها بأنها "حرامية" و"واحدة محرومة ودنية"، فضلا عن تصريحات اعتبرها البلاغ طعنا في العرض والشرف.

وأشار مقدما الجنحة ضد والدة شيماء جمال إلى أن تهجم المشكو في حقها جاء بسبب عملهما في قضايا شهدت خلافات سابقة بينها وبين أطراف أخرى، وأن إساءاتها تضمنت اتهامات باطلة ونشر معلومات غير صحيحة، مما تسبب في أضرار مادية وأدبية لهما.

وطلب المحاميان في الجنحة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مواد السب والقذف والتهديد بقانون العقوبات، إضافة لتطبيق مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون الاتصالات، وكذلك تهمة التعدي على محامٍ أثناء تأدية عمله وفق المادة 54 من قانون المحاماة، كما طالبا بإلزام المشكو في حقها بدفع تعويض قدره 200 ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بهما، مع إلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.