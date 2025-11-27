الخميس 27 نوفمبر 2025
حوادث

حبس عاطلين متهمين بحيازة أسلحة بيضاء وتعريض حياة المواطنين للخطر بالإسكندرية

حبس المتهمين، فيتو
حبس المتهمين، فيتو
أمرت النيابة العامة بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة أسلحة بيضاء وتعريض حياة المواطنين للخطر بالإسكندرية.

 

تعريض حياة المواطنين للخطر بالإسكندرية

كانت أجهزة وزارة الداخلية كشفت ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخص بالوقوف على مركبة "توك توك" أثناء سيرها بالطريق، وخروج قائدها حاملًا سلاحًا أبيض، ما عرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر بالإسكندرية.

 

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مركبة "التوك توك" والشخصين الظاهرين في الفيديو، وهما عاطلان أحدهما له معلومات جنائية، مقيمان بالإسكندرية، كما تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم.


وبمواجهتهما، اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة على خلفية الاحتفال بحفل زفاف أحد أصدقائهما، مؤكدين أن تصرفهما كان نتيجة اندفاع المرح وليس بقصد الإضرار.

 

تم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها ومستقليها.

الجريدة الرسمية