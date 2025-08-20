أسرة شيماء جمال تستعد لإقامة عزاء رسمي الثلاثاء المقبل

تستعد أسرة الإعلامية الراحلة شيماء جمال لإقامة عزاء رسمي يوم الثلاثاء المقبل في مسجد التوحيد والنور بمنطقة إمبابة في الجيزة، وذلك عقب تنفيذ حكم الإعدام بحق زوجها القاضي السابق أيمن حجاج، المدان بقتلها وإخفاء جثمانها داخل مزرعة في البدرشين قبل نحو عامين، بالاشتراك مع آخر.

عزاء الإعلامية شيماء جمال

وأكدت والدة شيماء جمال، أن العزاء سيقام مساء الثلاثاء المقبل عقب صلاة المغرب في سرادق كبير بجوار مسجد "التوحيد والنور"، وتم تخصيص قاعة مستقلة لاستقبال السيدات، بينما أُعدّت قاعة رئيسية لاستقبال الشخصيات العامة والإعلاميين وزملاء الراحلة في الوسط الصحفي.

