العدالة لا تنام.. تنفيذ حكم الإعدام في القاضي أيمن حجاج قاتل المذيعة شيماء جمال.. تفاصيل صادمة في تنفيذ الجريمة.. ووالدة الضحية: «حقك رجع يا بنتي»

نفذت مصلحة السجون حكم الإعدام في المتهمين القاضي أيمن حجاج، زوج الإعلامية شيماء جمال، ودفنها داخل إحدى المزارع في منطقة البدرشين، بمساعدة المتهم الثاني حسن الغرابلي، والذي نفذ أيضًا فيه حكم الإعدام بعد الاطلاع على رأي مفتي الجمهورية وهي القضية التي هزت الرأي العام المصري، واليوم جاء تنفيذ الحكم ليؤكد بأن القانون يقتص من المتهم مهما كانت مكانته.

وفي هذا الإطار ترصد فيتو تفاصيل القضية التي أدت بالقاتل أيمن حجاج إلى حبل المشنقة

في يوليو الماضي قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من الطاعنين على حكم إعدامهما بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، وأيدت حكم الإعدام.

والدة المذيعة شيماء جمال تعبر عن فرحته

وعبرت والدة شيماء جمال في تصريحات صحفية، عن سعادتها الغامرة بتنفيذ حكم الإعدام في قاتل ابنتها، قائلة: “الروح ردت فيَّ من تاني، وحقك رجع يا شيماء”.

كيف نفذ أيمن حجاج وشريكه جريمة قتل شيماء جمال

في 2022 أمر النائب العام باجالة أيمن حجاج - العضو بإحدى الجهات القضائية، حسين الغرابلي - صاحب شركة - إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطيًّا على ذمة المحاكمة؛ وذلك لمعاقبتهما على ما اتُّهما به من قتلهما المجنيَّ عليها شيماء جمال –زوجة الأول- عمدًا مع سبق الإصرار.

وكشفت التحقيقات أن المتهمُ الأول أضمر التخلص من المجني عليها إزاءَ تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظيرَ مبلغٍ ماليٍّ وعده الأولُ به، فعقدا العزم وبيَّتا النية على إزهاق روحها، ووضعا لذلك مخططًا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدواتٍ لحفر القبر، وأعدَّا مسدسًا وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودًا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادَّة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه، وفي اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقًا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه”.

وأرشد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، وثبت من تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها، وفي تاريخ معاصر.

ايمن حجاج: هددتني بالفضيحة فقتلها

قال المتهم الأول أيمن حجاج أنه تزوج من شيماء جمال عرفيًا ثم عقد عليها رسميا إلا إنها طالبته بإشهار ذلك الزواج وإلا ستقوم بفضحه واستمرت في تهديده فقام بالتخلص منها تحت تأثير تلك الضغوط.

وشـهد عبد الجيد محمد عقل الشـامي 51 س يعمل معلم خبير بالتربية والتعليم باســـــتئجار المتهمين منه المزرعة المملوكة له ومن عيوبها المعلومة قطعًا للمتهمين بعدها عن العمران والطريق الرئيسي ونادرًا ما يتواجد أحد بالأراضـي المجاورة وتم التعاقد والتوقيع من المتهم الأول بتاريخ 2022/6/11 وتسـلم المتهم الثاني المزرعة في 2022/6/4 وأكد بوجود مكان للصـرف بجوار الاستراحة ومن غير المتصـور أن يتم حفر صـرف آخر في المزرعة في غير هذا المكان.

كما شـهد حمدى عبد الرسـول محمود البحيري 53 س مالك حانوت حديد وبويات بأنه بتاريخ 2022/6/18 حضـر إليه المتهمان واشتريا منه أدوات حفر.. 2 كوريك، فأس – 2 مقطف وسلسلة حديدية _ 2 قفل _ 3 زجاجات مياه حارقة وقدم مقطع فيديو مصور من آلات المراقبة بالحانوت للمتهمين أثناء شرائهما لتلك الأدوات وتعرف على المتهم الثاني بالصورة.

تفاصيل مأساوية يكشفها تقرير الطب الشرعي لشيماء جمال

وقال تقرير الصـفة التشريحية لجثمان المجنى عليها شيماء جمال أنه بمناظرة عموم الجثة تبين بها على حالتها من التعفن ما يلي من الإصابات الحيوية.

1 - وجود سـلسـلة حديدية ملفوفة بأحكام حول عنق المجني عليها ب 2 لفة والسـلسـلة مغلقة بقفل بأحكام وتتدلى السلسلة الحديدية لتلتف حول بطن وظهر المجنى عليها بـ 1 لفة والجزء السفلي من السلسلة الحديدية مرتبط بقفل آخر.

2 - وجود 3 قطع من القماش كحليـة ملفوفة حول الوجه ومربوطة حول العنق بأحكام وبرفعها تبين وجود حز منضغط مستعرض الرضخ كامل الاستدارة ملفوف حول العنق.

3 - تبين أسفل ساقي المجنى عليها مربوط بأحكام بقطعة قماش كحلية اللون وبفك تلك القطعة تبين وجود انضغاط بأسفل الساقين.

4 - تبين وجود جرح مشرذم الحواف بطول حوالي 3 سـم بمقدم فروة الرأس بالخط المنصف بوضع مائل وحوافه متسحجة ومتكدمة.

5 – وجود أجزاء متغيرة اللون ومتآكلة بجثة المتوفاة أكثر وضوحًا بمقدم الصدر.

قطع القماش السالف الإشارة إليها حول وجه وعنق وسـاقي المتوفاة لها ذات اللون والنسيج وتشكل في مجموعها إيشارب حريمي.

وقد انتهى الطب الشرعي إلى ما يلي:

1 - ثبت من تحليل البصمة الوراثية أن المتوفاة هي ابنه كلًا من المدعوة ماجدة محمد ابراهيم الحشاش والمدعو جمال سید فهمي برعي.

2 – وان الإصابة المشاهدة والموصوفة بمقدم رأس المتوفاة هي إصابة حيوية حديثة ذات طبيعة رضية حدثت من المصـادمة بجسـم صـلب راضـي ايا كان نوعه ويجوز حدوثه من الضرب بظهر الطبنجة.

3 - الإصابات المشاهدة والموصوفة بوجه وعنق المتوفاة -، إصابات حيوية حدثت من الضغط على العنق بغرض سد المسالك الهوائية.

4 - المناطق المشتبهة بجثة المتوفاة للتآكلات فحكما على ما ورد بتقرير المعمل الكيماوي فإنه من الجائز حدوثها من ملامسـة تلك المواضـع من جسم المتوفاة لمادة آكالة مثل ( حمض الهيروكلوريك ).

5 - جاءت نتيجة المعمل الكيمائي الخاص بالعينات الحشـوية المأخوذة من جثمان المتوفاة تفيد بسلبية العينات من السموم والمخدرات

6 - جاءت نتيجة المعمل الكيمائي الخاص بشعر المتوفاة والجلد والمسمات المأخوذة من سـطح الجثة وملابس المتوفاة والزجاجة الخضراء المعثور عليها بموقع رفقة المتوفاة تفيد بإيجابية المواد الأكالة ايجابي حمض الهيروكلوريك ".

7 - أظهرت نتائج الحمض النووي أن قطعة القماش حول وجه وعنق المتوفاة أعطت خليط اشتمل على البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من عظام المجنى عليها

وبصمة وراثية غير كاملة لكل من المتهم أيمن عبد الفتاح محمد السيد والمتهم حسين محمد إبراهيم الغرابلي.

8 - أظهرت نتائج الحمض النووي أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من الخلايا البشرية بالمسـمات المهبلية والشرجية وقليمات الأظافر والدم الموجود على حيله الانترية بمسرح الجريمة تطابقت مع البصمة الوراثية للحمض النووي الخاص بالمجنى عليها.

9 - تعزى الوفاة إلى كتم النفس والضغط على العنق وما أحدثته من سد المسالك الهوائية وجائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفي تاريخ معاصر.

إعدام المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال

وفي 11 سبتمبر من العام 2022 قضت محكمة جنايات الجيزة حضوريا وباجتماع الآراء بمعاقبة المتهمين أيمن عبدالفتاح حجاج وحسين محمد الغرابلي بالإعدام شنقا، فيما أسند إليهما في التهمتين الأولى والثالثة قتل الإعلامية الراحلة شيماء جمال.

