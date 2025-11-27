الداخلية تكشف حقيقة ادعاء مرشح لمجلس النواب بقيام منافسه برصف طريق على سبيل الرشوة بالبحيرة

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي يظهر خلاله (مرشح بانتخابات مجلس النواب بإحدى الدوائر المقرر إجراء الإعادة بها بـالبحيرة) وبجواره معدات رصف طرق بمدخل إحدى القرى، وادعائه بقيام المرشح المنافس له بأعمال الرصف بالطريق المشار إليه للحصول على الدعم الانتخابي من أهالي القرية.

ادعاء مرشح لمجلس النواب بقيام منافسه برصف طريق على سبيل الرشوة



بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 نوفمبر الجاري تلقي مركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة بلاغا من (3 أشخاص – مقيمون بدائرة المركز) بتضررهم من المرشح الظاهر بمقطع الفيديو لقيامه بتصوير ذلك المقطع والتشهير بهم.



والزعم بأن أعمال الرصف تتم فى إطار الرشاوى الانتخابية، رغم كونها بالجهود الذاتية لأهالي القرية دون تدخل من أي من المرشحين.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



