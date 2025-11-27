الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء مرشح لمجلس النواب بقيام منافسه برصف طريق على سبيل الرشوة بالبحيرة

حقيقة ادعاء مرشح
حقيقة ادعاء مرشح لمجلس النواب بقيام منافسه برصف طريق، فيتو
18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي يظهر خلاله (مرشح بانتخابات مجلس النواب بإحدى الدوائر المقرر إجراء الإعادة بها بـالبحيرة) وبجواره معدات رصف طرق بمدخل إحدى القرى، وادعائه بقيام المرشح المنافس له بأعمال الرصف بالطريق المشار إليه للحصول على الدعم الانتخابي من أهالي القرية. 

 

ادعاء مرشح لمجلس النواب بقيام منافسه برصف طريق على سبيل الرشوة


بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 نوفمبر الجاري تلقي مركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة بلاغا من (3 أشخاص – مقيمون بدائرة المركز) بتضررهم من المرشح الظاهر بمقطع الفيديو لقيامه بتصوير ذلك المقطع والتشهير بهم.
 

 

والزعم بأن أعمال الرصف تتم فى إطار الرشاوى الانتخابية، رغم كونها بالجهود الذاتية لأهالي القرية دون تدخل من أي من المرشحين.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدعاء مرشح لمجلس النواب بقيام منافسه برصف طريق على سبيل الرشوة وزارة الداخلية مرشح لمجلس النواب رصف طريق على سبيل الرشوة الرشوة انتخابات مجلس النواب البحيرة مرشح بإنتخابات مجلس النواب مركز شرطة حوش عيسي مديرية أمن البحيرة امن البحيرة الرشاوى الانتخابيه

مواد متعلقة

محافظ البحيرة يتابع أعمال رفع نواتج تطهير ترعة الخندق بدمنهور

مصرع عامل إثر سقوطه من القطار في البحيرة

مصرع شاب صعقا بالكهرباء في البحيرة

مديريتا أمن البحيرة وأسيوط تنظمان حملة للتبرع بالدم

الأكثر قراءة

البرتغال بطلا لـ كأس العالم للناشئين بعد الفوز على النمسا بهدف نظيف (فيديو)

ارتفاع 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

شوط أول سلبي بين البنك الأهلي وبورفؤاد في كأس مصر

كأس مصر، البنك الأهلي وبورفؤاد يتعادلان سلبيا ويلجآن إلى شوطين إضافيين

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

عباقرة ولكن مجهولون، "داود الظاهري" وضع مذهب أهل الظاهر

البنك الأهلي يضرب بورفؤاد برباعية ويصعد إلى دور الـ 16 بكأس مصر

نهائي كأس العالم للناشئين، البرتغال تتقدم على النمسا 1-0 في الشوط الأول (فيديو)

خدمات

المزيد

أنظمة سداد شقق جنة مصر بالطرح الجديد

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

ارتفاع 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على قيمة قرض المعاشات من البنك الأهلي المصري

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل التصوير أمام الكعبة حرام؟ أمين الفتوى يوضح الضوابط والشروط (فيديو)

اقتداء بالنبي، الإفتاء توضح حكم التهنئة بأعياد رأس السنة الميلادية

حكاية إبراهيم باشا وحافظ الأسد مع جامع يلبغا بدمشق

المزيد
الجريدة الرسمية