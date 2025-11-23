الأحد 23 نوفمبر 2025
حوادث

استعجال التقرير الطبي لعامل سقط من علو بموقع تحت الإنشاء بالتجمع

سيارة إسعاف، فيتو
أمرت نيابة القاهرة الجديدة باستعجال التقرير الطبي النهائي لعامل سقط من علو بموقع تحت الإنشاء بمنطقة التجمع الأول، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

إصابة عامل عقب سقوطه من علو

تلقى قسم شرطة القاهرة الجديدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بسقوط عامل من أعلى عقار تحت الإنشاء بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على عامل يرتدي ملابسه بالكامل، مصاب بكسور متفرقة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين سقوطه من علو بموقع تحت الإنشاء.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

