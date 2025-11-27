الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على شخص بحوزته سلاحا ناريا أثناء الاحتفال بفوز مرشح بالشرقية

القبض على شخص بحوزته
القبض على شخص بحوزته سلاحا ناريا
18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية القبض على شخص بحوزته سلاح ناري خلال الاحتفال بفوز مرشح بعضوية مجلس النواب في الشرقية.

 

القبض على شخص بحوزته سلاح ناري أثناء الاحتفال بفوز مرشح بالشرقية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد أنصار أحد المرشحين بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية يحمل سلاحا ناريا خلال الاحتفال بفوز المرشح بعضوية مجلس النواب.


وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بالشرقية) وبحوزته السلاح الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه سلاح هيكلى "بلاستيكى " وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

