تعطل حركة المرور بـ صحراوي الإسكندرية إثر انقلاب سيارة تريلا

تسبب انقلاب سيارة نقل ثقيل تريلا، في توقفت الحركة المرورية بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي أمام منطقة عبد القادر في نطاق حي العامرية أول غرب المدينة، وذلك دون إصابات.

انقلاب سيارة تريلا على الطريق الصحراوي

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانقلاب تريلا محملة بالسن أمام منطقة عبد القادر بالطريق الصحراوي نطاق عامرية أول.

توقف الطريق الصحراوي

توجهت قوة أمنية بصحبة سيارات الدفاع المدني والإسعاف، وتبين انقلاب سيارة نقل ثقيل تريلا، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وذلك دون إصابات وتعطلت حركة المرورية.

دفع حي العامرية أول بمعداته بالتعاون مع الحماية المدنية في محاولة لرفع السيارة من الطريق الصحراوي والعمل علي تسيير الحركة المرورية بالطريق الصحراوي الذي توقف بسبب الحادث.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

