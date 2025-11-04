إحالة السائح الكويتي المتهم في حادث كوبري أكتوبر إلى محكمة الجنايات

أحالت جهات التحقيق المختصة، السائح الكويتي، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بحيازة وتعاطي مواد مخدرة، وقيادة سيارة تحت تأثير المخدر والكحول، واستعمال القوة والعنف مع ضباط شرطة، وإتلاف ممتلكات عامة خلال محاولته الفرار من مطاردة أمنية أعلى كوبري أكتوبر.

إحالة السائح الكويتي لمحكمة الجنايات

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 7294 لسنة 2025 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 840 لسنة 2025 كلي وسط القاهرة، أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين هما “الكوكايين” وأحد مشتقات الفينيل أمين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأنه قاد سيارته تحت تأثير تلك المواد، ما تسبب في حادث مروع أعلى كوبري أكتوبر، أتلف خلاله أجزاء من الفاصل الحديدي أعلى كوبري قصر النيل والحاجز المعد للنفع العام التابع للإدارة العامة لمرور القاهرة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم استعمل القوة والعنف ضد موظفين عموميين (الشهود من الأول حتى الثالث)، وهم من ضباط الشرطة المكلفين بضبطه خلال تأدية عملهم، حيث تعمد التعدي عليهم ودهسهم بسيارته محاولًا الفرار، ما أسفر عن إصابتهم، قبل أن تتم السيطرة عليه بعد مطاردة استمرت لدقائق في محيط الكوبري.

تفاصيل حادث كوبري أكتوبر

كانت أجهزة الأمن تحفظت على كاميرات المراقبة أعلى كوبري أكتوبر، تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الحادث الذي وقع جراء اصطدام السائح الأجنبي بعدد من السيارات.

وأظهرت التحريات الأولية أن المتهم كان في حالة عدم اتزان، مما يرجح أنه كان تحت تأثير الكحول أو المخدرات، حيث كان غير قادر على الامتثال للأوامر والتعليمات.



وصادرت قوات الأمن السيارة المتسببة في الحادث، لحين صدور قرار من جهات التحقيق بشأنها، بعد أن تسببت في تحطيم ثلاث سيارات وإصابة عدد من الأشخاص.



محاولة للفرار والقبض على المتهم

في محاولة للفرار من موقع الحادث، اضطر رجال الشرطة والمواطنون إلى تحطيم زجاج سيارة المتهم لتوقيفه، وبعد جهود مضنية، تمكن رجال المباحث من السيطرة عليه واقتياده إلى قسم الشرطة.

وأكد تقرير المعمل الكيماوي ثبوت تعاطي المتهم لمخدر الكوكايين ومواد كحولية في أثناء الواقعة، وهو ما أيدته تسجيلات الكاميرات وتحريات المباحث، التي أثبتت أنه كان في حالة غير طبيعية تمامًا وقت القيادة، ما أدى إلى اصطدامه بعدة سيارات متوقفة وإحداث تلفيات جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات.

