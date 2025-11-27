إلزام الفنان أحمد صلاح حسني بدفع 100 ألف بسبب تحطيم سيارة في التجمع

18 حجم الخط

قضت محكمة تعويضات القاهرة الجديدة، في الدعوى المدنية رقم 423 لسنة 2025، بإلزام الفنان أحمد صلاح حسني بدفع مبلغ 100 ألف جنيه بسبب تحطيم سيارة بالتجمع.

وتعود القضية إلى اتهام الفنان أحمد صلاح حسني في وقت سابق بالتسبب في تحطيم سيارة المواطن محمد صالح صابر، في القضية التي حملت رقم 4307 لسنة 2024 جنح التجمع الخامس، وطالب دفاع المجني عليه بتعويض مالي قدره مليون جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء الحادث.

وكان محمد صلاح، الموظف المُتضرِّر من حادث تصادم الفنان أحمد صلاح حسني، قال في تصريحات صحفية سابقة إنه تم التصالح في الدعوى الجنائية ودفع الفنان 600 ألف جنيه

وأكد أنه مستمر في الدعوى المدنية وسوف يتم رفع دعوى تعويض ضد الفنان أحمد صلاح حسني.

من جانب آخر نظمت كلية الإنتاج الإعلامي بجامعة الجلالة، ندوة فتية بعنوان “ أوسكار: عودة الماموث”بحضور صناع العمل.

شهدت الندوة مشاركة الفنان أحمد صلاح حسني، والمخرج هشام الرشيدي، والمنتج محمد طنطاوي، حيث تناول الحوار مراحل إعداد الفيلم وأبرز التقنيات الحديثة المستخدمة في صناعته، كما ناقش الحضور دور التكنولوجيا الحديثة واستخدامات الذكاء الاصطناعي في تطوير المشهد الفني والإبداع البصري، وأدار الجلسة الدكتور جورج سيدهم، بكلية الإنتاج الإعلامي.

وأكد صناع الفيلم ان “أوسكار: عودة الماموث” يعد تجربة جديدة في السينما المصرية، إذ يعتمد على تقنية جديدة هي الأولى من نوعها في مصر، تمزج بين التصوير الواقعي والمؤثرات البصرية المتقدمة VFX، ما يجعله نموذجًا مميزًا لتطور الصناعة السينمائية محليًا.

وأكدت الدكتورة دينا عرابي، عميد كلية الإنتاج الإعلامي بجامعة الجلالة، أن الكلية تسعى لأن يتعلم الطلاب من تجارب حقيقية ويلمسوا كيف تصنع الأعمال الكبرى بتعاون بين الإبداع والتكنولوجيا.

