الحصر العددي لأصوات المرشحين بدائرة الزقازيق والقنايات في انتخابات النواب 2025 بالشرقية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة الشرقية في المرحلة الثانية، الحصر العددي لأصوات المرشحين بدائرة مركز الزقازيق ومدينتي الزقازيق والقنايات، (الدائرة الأولى) والتي شهدت تنافسًا قويًا بين مرشحي الأحزاب السياسية والمستقلين وسط متابعة واسعة من الناخبين.

وأسفرت النتائج عن حصول المرشحين على الأصوات التالية:

إيمان خضر – حزب حماة الوطن: 42271 صوتًا

لطفي شحاتة – حزب مستقبل وطن: 42182 صوتًا

محمد الصالحي – حزب مستقبل وطن: 35580 صوتًا

خالد بشر – مستقل: 31067 صوتًا

عادل عفيفي – حزب مستقبل وطن: 30449 صوتًا

مروة هاشم – مستقلة: 28324 صوتًا

عبدالله عوض – حزب النور: 21135 صوتًا

كامل الرشيدي – مستقل: 20645 صوتًا

منافسة محتدمة بين مرشحي حزب مستقبل وطن، إلى جانب حضور بارز للمرشحة إيمان خضر التي تصدرت القائمة

وكشفت المؤشرات الأولية عن منافسة محتدمة بين مرشحي حزب مستقبل وطن، إلى جانب حضور بارز للمرشحة إيمان خضر التي تصدرت القائمة بفارق طفيف، فيما برزت أسماء مستقلة استطاعت حصد أرقام لافتة في سباق الأصوات.

تحديد المرشحين المتأهلين لجولة الإعادة وفقًا للضوابط المنظمة للعملية الانتخابي

انتخابات مجلس النواب، ومن المقرر أن تعلن اللجنة العامة الموقف النهائي، وتحديد المرشحين المتأهلين لجولة الإعادة وفقًا للضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، وسط ترقب من أهالي الدائرة.

وتواصل فيتو تغطيتها المباشرة لحظة بلحظة لنتائج الحصر العددي في دوائر محافظة الشرقية، مع تحليل كامل لخريطة المنافسة ومواقف المرشحين.

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتيجة انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 التي انتهت عملية التصويت مساء أمس بالداخل.

نتيجة المرحلة الثانية

ومن المقرر أن تعلن نتيجة المرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر المقبل.

الطعون للمرحلة الثانية

وتقدم الطعون للمرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، ويكون بحد أقصى يوم 4 ديسمبر، وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام من 5 ديسمبر حتى 14 ديسمبر.

