الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الحصر العددي لأصوات المرشحين بدائرة الزقازيق والقنايات في انتخابات النواب 2025 بالشرقية

انتخابات مجلس النواب،فيتو
انتخابات مجلس النواب،فيتو
18 حجم الخط

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة الشرقية في المرحلة الثانية، الحصر العددي لأصوات المرشحين بدائرة مركز الزقازيق ومدينتي الزقازيق والقنايات، (الدائرة الأولى) والتي شهدت تنافسًا قويًا بين مرشحي الأحزاب السياسية والمستقلين وسط متابعة واسعة من الناخبين.

من غرفة العمليات، محافظ الشرقية يؤكد انتظام فتح 1040 لجنة انتخابية دون تأخير

وأسفرت النتائج عن حصول المرشحين على الأصوات التالية:

إيمان خضر – حزب حماة الوطن: 42271 صوتًا 

لطفي شحاتة – حزب مستقبل وطن: 42182 صوتًا

محمد الصالحي – حزب مستقبل وطن: 35580 صوتًا

خالد بشر – مستقل: 31067 صوتًا

عادل عفيفي – حزب مستقبل وطن: 30449 صوتًا

مروة هاشم – مستقلة: 28324 صوتًا

عبدالله عوض – حزب النور: 21135 صوتًا

كامل الرشيدي – مستقل: 20645 صوتًا

منافسة محتدمة بين مرشحي حزب مستقبل وطن، إلى جانب حضور بارز للمرشحة إيمان خضر التي تصدرت القائمة 

وكشفت المؤشرات الأولية عن منافسة محتدمة بين مرشحي حزب مستقبل وطن، إلى جانب حضور بارز للمرشحة إيمان خضر التي تصدرت القائمة بفارق طفيف، فيما برزت أسماء مستقلة استطاعت حصد أرقام لافتة في سباق الأصوات. 

تحديد المرشحين المتأهلين لجولة الإعادة وفقًا للضوابط المنظمة للعملية الانتخابي

انتخابات مجلس النواب، ومن المقرر أن تعلن اللجنة العامة الموقف النهائي، وتحديد المرشحين المتأهلين لجولة الإعادة وفقًا للضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، وسط ترقب من أهالي الدائرة. 

وتواصل فيتو تغطيتها المباشرة لحظة بلحظة لنتائج الحصر العددي في دوائر محافظة الشرقية، مع تحليل كامل لخريطة المنافسة ومواقف المرشحين. 

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتيجة انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 التي انتهت عملية التصويت  مساء أمس بالداخل.

نتيجة المرحلة الثانية 

ومن المقرر أن تعلن نتيجة المرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر المقبل.

الطعون للمرحلة الثانية

وتقدم الطعون للمرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، ويكون بحد أقصى يوم 4 ديسمبر، وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام من 5 ديسمبر حتى 14 ديسمبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب بالشرقية , الهيئة الوطنية للانتخابات الحصر العددي لأصوات المرشحين اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

مدبولي: الرعاية الصحية قدمت أكثر من 100 مليون خدمة طبية بـ 6 محافظات

46.8 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين خلال 9 أشهر

دار الكتب والوثائق القومية تشارك في معرض كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالإسكندرية

جمعية رجال الأعمال تقترح برنامجًا لتصدير الخدمات الاستشارية والمقاولات

حازم قاسم: تسليم جثمان أسير صهيوني يأتي ضمن التزام حماس بإنهاء مسار التبادل

جامعة الجلالة توقع مذكرة تفاهم لتطوير الصناعات الوطنية وتعزيز الابتكار

عاشور: التعليم الأخضر ضروري لإعداد مجتمع قادر على مواجهة التحديات المناخية

كاتس: سنشن حربا جديدة على لبنان إن لم يسلم حزب الله سلاحه

الأكثر قراءة

الحصر العددي للدائرة الرابعة طلخا ونبروه في انتخابات نواب 2025 بالدقهلية

انتخابات النواب 2025، ننشر الحصر العددي النهائي للأصوات بدائرة فاقوس وكفر صقر وأولاد صقر

المركزي الأوروبي يحذر البنوك المعتمدة على الدولار بتعزيز احتياطياتها من السيولة

انتخابات النواب 2025، ننشر نتيجة الحصر العددي لأصوات دائرة بلبيس ومشتول السوق

عباقرة ولكن مجهولون، "مريم الاسطرلابية" صنعت أول "GPS"

الحصر العددي لأصوات المرشحين بدائرة الزقازيق والقنايات في انتخابات النواب 2025 بالشرقية

السجن 5 سنوات للمتهم بهتك عرض الطفل ياسين بالإسكندرية

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح ضرورة الاحتكام إلى الشريعة عند الاختلاف

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

عباقرة ولكن مجهولون، "مريم الاسطرلابية" صنعت أول "GPS"

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح ضرورة الاحتكام إلى الشريعة عند الاختلاف

المزيد
الجريدة الرسمية