مصرع 4 عناصر جنائية وضبط بؤر إجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من تنفيذ حملة ناجحة أسفرت عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية بنطاق عدد من المحافظات؛ وذلك خلال حملة أمنية مكبرة على البؤر الإجرامية المتورطة في تجارة المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة.

مصرع 4 عناصر جنائية

ضبط بؤر إجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة بقنا، فيتو

أكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن البؤر الإجرامية كانت تضم عناصر سبق الحكم عليهم في جنايتي "الاتجار بالمواد المخدرة والسلاح الناري"، ويقومون بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة تمهيدًا لترويجها.

وضبط بؤر إجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة بقنا

عقب تقنين الإجراءات، شارك قطاع الأمن المركزي في استهداف هذه العناصر بنطاق محافظة قنا، ما أسفر عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة، وضبط باقي عناصر البؤر، وبحوزتهم 704 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة (هيدرو، حشيش، آيس، شابو)، و75 ألف قرص مخدر، و34 قطعة سلاح ناري، تشمل 3 بنادق آلية، 6 بنادق خرطوش، و25 فرد خرطوش.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 105 ملايين جنيه، ما يعكس خطورة البؤر الإجرامية وتأثيرها على الأمن العام.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، ضمن خطة وزارة الداخلية لملاحقة تجار المخدرات والأسلحة وحماية المواطنين من انتشار الجرائم الخطرة.

