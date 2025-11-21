مديريتا أمن البحيرة وأسيوط تنظمان حملة للتبرع بالدم

18 حجم الخط

نظمت مديريتا أمن البحيرة وأسيوط حملة واسعة للتبرع بالدم، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة، بمشاركة عدد كبير من رجال الشرطة.

وقد شهدت الحملة إقبالًا ملحوظًا من الضباط والأفراد، حيث حرص المشاركون على تقديم تبرعاتهم، مساهمةً منهم في دعم المرضى والمصابين الذين يحتاجون إلى وحدات الدم الطازجة، ضمن إطار المبادرات الإنسانية التي تعزز من العلاقة بين أجهزة الأمن والمجتمع.

الجهود الإنسانية وتأثيرها

وأعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم لجميع المتبرعين على مبادرتهم الإنسانية، مؤكدين أن هذه المشاركة تمثل رسالة قوية حول الدور الاجتماعي والوطني لرجال الشرطة، وتسهم بشكل مباشر في إنقاذ حياة العديد من المواطنين وتخفيف معاناتهم في مختلف المستشفيات.

كما شدد القائمون على أن مثل هذه الحملات تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الإنسانية التي تنفذها الوزارة بشكل دوري، للتأكيد على أن أجهزة الأمن ليست فقط صمام أمان للمجتمع في مكافحة الجريمة، بل أيضًا شريك فعال في تقديم الخدمات الإنسانية ودعم المواطنين.

