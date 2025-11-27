انفجار ماسورة مياه تتسبب في كثافة مرورية بالتجمع

الخميس 27 نوفمبر 2025
شهدت منطقة التجمع، منذ قليل، كثافة مرورية بسبب انفجار ماسورة مياه بالقرب من “أرابيلا بلازا”، ما تسبب في تجمع كميات كبيرة من المياه.

 

انفجار ماسورة مياه بالتجمع

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغًا يفيد بانفجار ماسورة مياه بالقرب من “أرابيلا بلازا” بمنطقة التجمع، فانتقلت على الفور الخدمات المرورية والجهات المختصة إلى موقع البلاغ للعمل على سحب المياه والسيطرة على الموقف، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

 

وتجري الجهات المعنية حاليا أعمال الصيانة اللازمة للماسورة المتضررة بـالتجمع، مع تكثيف الخدمات لتسهيل حركة المركبات لحين الانتهاء من الإصلاح.
 

