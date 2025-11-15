أخبار الحوادث اليوم: تأجيل محاكمة عصابة سارة خليفة وتغريم الشهود.. حبس والدي طفلة الإشارة بالإسماعيلية.. وطعن بالدستورية على تعديلات قانون الإيجار القديم
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
أول طعن بالدستورية على تعديلات قانون الإيجار القديم (مستند)
أقام أشرف الخولي المحامي، طعنا قضائيا أمام المحكمة الدستورية قيد برقم 49 لسنة 47 قضائية طالب فيه بصفة مستعجلة، أولًا بوقف تنفيذ القانون ١٦٤ لسنة ۲۰۲٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لحين الفصل في موضوع المنازعة وعملًا بالسلطة المخولة لرئيس المحكمة الدستورية العليا في إصدار الأوامر الوقتية.
لعدم الحضور، تغريم 10 شهود إثبات بقضية سارة خليفة في جلب وتصنيع المخدرات
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، تغريم 10 شهود إثبات 300 جنيه في قضية تصنيع المخدرات والمتهمة فيها سارة خليفة لعدم حضورهم جلسة المحاكمة ما أدى لتعطيل مسار القضية.
حبس والدى طفلة الإشارة بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات
أمرت النيابة العامة، في الإسماعيلية، بحبس والدي الطفلة "كارما" الشهيرة بطفلة الإشارة 4 أيام على ذمة التحقيقات، والمتهمين بالاعتداء على الطفلة وشقيقها "علاء" بالضرب المبرح وإحداث إصابات بهما، وإجبارهما على التسول في الشوارع بالإسماعيلية.
تأجيل محاكمة سارة خليفة وآخرين بتهمة جلب وتصنيع المخدرات لجلسة الغد
أجلت محكمة جنايات القاهرة، ثالث جلسات محاكمة المذيعة سارة خليفة و27 آخرين، بتهمة جلب وتصنيع المواد المخدرة وذلك لجلسة الغد.
القبض على 6 أشخاص بعد مشاجرة بالمطرية بسبب معاكسة فتاة
تمكنت أجهزة مديرية أمن القاهرة من ضبط 6 أشخاص بعد مشاجرة طاحنة استخدمت فيها أسلحة بيضاء بمنطقة المطرية، وذلك على خلفية معاكسة فتاة.
القبض على شخص بتهمة نشر مقاطع عبر الإنترنت تحرض على البلطجة بشبرا الخيمة
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخص لنشره مقاطع تحرض على البلطجة عبر الإنترنت بشبرا الخيمة.
بعد تداول فيديو، ضبط أب اعتدى على ابنته بالضرب والتعذيب في الشرقية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على طفلة وتكبيل يدها بمحافظة الشرقية.
ضبط 3 سيدات لممارستهن الأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية
ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب، القبض على 3 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى بمحافظة الإسكندرية.
ضبط 9 رجال و6 سيدات بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بالجيزة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 9 رجال و6 سيدات–لـ 10منهم معلومات جنائية؛ لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.
إعلان يقود الشرطة لضبط تاجر أسلحة بيضاء في الزقازيق
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بشأن قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع أسلحة بيضاء بمقابل مادى وضبط مرتكب الواقعة.
وكانت أجهزة الأمن، رصدت ما تم تداوله بشأن قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع أسلحة بيضاء بمقابل مادى.
