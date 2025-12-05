18 حجم الخط

مسجد بني بياضة أحد مساجد المدينة المنورة التاريخية والذي صلى في موضعه الرسول ﷺ ومسجد بني بياضة موجود بقباء، هو أول مسجد أقيمت فيه الصلاة يوم الجمعة في الإسلام قبل هجرة رسول الله عليه أطيب الصلاة والسلام إليها حسبما يقول مؤرخون.

وخلال السطور التالية نستعرض معكم معلومات عن مسجد بني بياضة بالمدينة المنورة وقصة أول صلاة جمعة في الإسلام

أول صلاة جمعة في الإسلام

صلى المسلمون بالمدينة في هذا المسجد أول صلاة جمعة في الإسلام، وكان الذي يجمعهم أبو أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه وذلك قبل مسجد الجمعة، وقبل مسجد سيدنا رسول الله عليه اطيب الصلاة والسلام، وقبل مسجد جواثا وذلك قبل الهجرة النبوية..

وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال، كنت أخرج أقود أبي بعد أن عمي إلى المسجد يوم الجمعة قال، فيسمع الأذان بالطريق فإذا سمعه قال، يرحم الله أسعد بن زرارة كان أول من جمع بنا بهذه القرية ونحن يومئذ أربعون في هزمة من حرة بني بياضة.

قال رسول الله ﷺ (وقعت هذه الليلة رحمة فيما بين بني سالم وبني بياضة)فقالت بنو سالم وبنو بياضة..أننتقل إليها..؟ قال (لا.. ولكن أقبروا فيها).

صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الرحابة

وروى أبي داود عن ربيعة بن عثمان أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الحرة في الرحابة وهي مزرعة في شاميها أطمهم المسمى بعقرب، وكانت لآل عاصم بن عطية بن عامر بن بياضة،وذكر ابن زبالة أطمًا آخر كان بين المزرعتين الرحابة والحيرة وتقدم أيضًا أن دار بني بياضة شامي دار بني سالم أهل مسجد الجمعة إلى وادي بطحان قبلي دار بني مازن بن النجار ممتدة في تلك الحرة، وبعضها في السبخة وبني بياضة هم أحد بطون بني جشم من الخزرج

وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام في مسجدهم في ⁧‫المدينة المنورة‬⁩ فقد روى ابن شبة: أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في مسجد بني ساعدة الخارج من بيوت المدينة وفي مسجد بني بياضة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.