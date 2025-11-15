ضبط 3 سيدات لممارستهن الأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية

18 حجم الخط

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب، القبض على 3 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى بمحافظة الإسكندرية.





وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام 3 سيدات، بإستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن بنطاق محافظة الإسكندرية، وبحوزتهن 3 هواتف محمولة "بفحصهم" تبين إحتوائهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطهن الإجرامى.

وبمواجهتهن إعترفن بنشاطهن الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

