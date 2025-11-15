السبت 15 نوفمبر 2025
حوادث

أب يعتدي على طفلته في الإسماعيلية لإجبارها على التسول وتحرك عاجل من الشرطة

فيديو تعدي أب على
فيديو تعدي أب على طفلته بالإسماعيلية
كشفت  أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن استغاثة طفلة بدعوى تعرضها للضرب على يد والدها بمحافظة الإسماعيلية.

 فيديو تعدي أب على طفلته بالإسماعيلية 

بالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد الطفلة الظاهرة فى الفيديو ووالدها، وتبين أن الأخيرعاطل وله معلومات جنائية. 

وبمواجهته اعترف بقيامه بالتعدي على نجلته بالضرب بهدف إجبارها على استجداء المارة.

ضبط 9 رجال و6 سيدات بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بالجيزة

أمن المنافذ يحرر 70 قضية متنوعة من بينها تزوير المستندات

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري عرض المتهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

