أب يعتدي على طفلته في الإسماعيلية لإجبارها على التسول وتحرك عاجل من الشرطة

18 حجم الخط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن استغاثة طفلة بدعوى تعرضها للضرب على يد والدها بمحافظة الإسماعيلية.

فيديو تعدي أب على طفلته بالإسماعيلية

بالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد الطفلة الظاهرة فى الفيديو ووالدها، وتبين أن الأخيرعاطل وله معلومات جنائية.

وبمواجهته اعترف بقيامه بالتعدي على نجلته بالضرب بهدف إجبارها على استجداء المارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري عرض المتهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.