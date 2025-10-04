السبت 04 أكتوبر 2025
طول عمري جدعة وبخاف من أهلي، أبرز أقوال سارة خليفة بالمحكمة

سارة خليفة اثناء
سارة خليفة اثناء الضبط

دخلت الإعلامية سارة خليفة في نوبة بكاء شديدة خلال ثاني جلسات محاكمتها بمحكمة التجمع الخامس وآخرين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وتصنيعها. 

وقالت سارة خليفة من داخل قفص الاتهام للقاضي: “ أنا عاوزة حد يسمعني، أنا مظلومة ومعملتش حاجة، لو سمحت يا سيادة القاضي اسمعني، أنا لسه لحد دلوقتي بخاف من أهلي، وأخويا المتهم معايا في القضية بيخاف يشرب سجاير قدام بابا، هيبقى تاجر مخدرات إزاي؟ استحالة ست اشتغلت  منتجة تكون تاجرة مخدرات، أنا طول عمري جدعة مع كل الناس ودلوقتي بتحاسب على جدعنتي”. 

محاكمة سارة خليفة بتهمة تصنيع وجلب المواد المخدرة

ووجهت النيابة العامة إلى سارة خليفة وباقي أفراد التشكيل اتهامات بتكوين عصابة لتصنيع المواد المخدرة، وجلب المواد التي تستخدم في ذلك وحيازة وإحراز أسلحة نارية وطلقات.   

ونص أمر الإحالة على أن المتهمة سارة خليفةكونت بالاشتراك مع 27 آخرين، عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.  

متهمون وزعوا الأدوار في ما بينهم 

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أقدموا على تأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.   

التحفظ على أموال المتهمين ووضعهم على قوائم الترقب والمنع من السفر 

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.   

واستند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.

