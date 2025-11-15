السبت 15 نوفمبر 2025
حوادث

أول طعن بالدستورية على تعديلات قانون الإيجار القديم (مستند)

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
أقام أشرف الخولي المحامي، طعنا قضائيا أمام المحكمة الدستورية قيد برقم 49 لسنة 47 قضائية طالب فيه بصفة مستعجلة، أولًا بوقف تنفيذ القانون ١٦٤ لسنة ۲۰۲٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لحين الفصل في موضوع المنازعة وعملًا بالسلطة المخولة لرئيس المحكمة الدستورية العليا في إصدار الأوامر الوقتية.

القضاء باستمرار سريان ونفاذ الأحكام

ثانيا: القضاء باستمرار سريان ونفاذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوي أرقام:-
۷۰ لسنة ۱۸ ق دستورية الصادر بجلسة ۳ / ۱۱ / ۲۰۰۲
١٠٥ لسنة ۱۹ ق دستورية الصادر بجلسة ۳ / ۱۱ / ۲۰۰۲
۲۰۳ لسنة ۲۰ ق دستورية الصادر بجلسة ١٤ / ٤ / ٢٠٠٢
٢٤ لسنة ۲۰ ق دستورية الصادر بجلسة ٢٠٢٤/۱۲/۹
56 لسنة ١٨ ق دستورية الصادر بجلسة ١٥ / ۱۱ / ۱۹۹۷
٧٨ لسنة ۱۷ ق دستورية الصادر بجلسة ۱ / ۱۹۹۷/۲ وعدم الاعتداد بالمواد ٧٠٦٠٥٠٤٠٢ من القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر كونها تشكل عقبة في تنفيذ وسريان أحكام المحكمة الدستورية العليا سابق الإشارة إليها مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار.

ثالثا:- إعمال المحكمة الدستورية سلطتها طبقا لنص المادة ٢٧ من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ والتصدي بالحكم بعدم الاعتداد بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۲٥ في مجمله لمخالفة القواعد المتعلقة بصحة إصداره ووجوب عرضه على مجلس الشيوخ قبل إصدارة بالمخالفة لنص المادة ٢٤٩ من الدستور وما يترتب على ذلك من آثار.
واختصم الطعن كل من:

۱ - رئيس الجمهورية بصفته
۲ - رئيس مجلس الوزراء بصفته
- رئيس مجلس النواب بصفته
- وزير الإسكان بصفته
. وزير الشئون النيابية والقانونية بصفته
٦ - وزير العدل بصفته

 


وجاء فى الدعوى التى حملت رقم ٤٩ لسنة ٤٧ قضائية،  أنه بناء على الطلب المتضمن إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم، والمقدم من اشرف عبد الحميد عباس الخولي، وآخرين  في الدعوى التى حملت رقم ١٩ لسنة ١٧ في منازعة تنفيذ مرفوعة من كل من: 
- علي علي عبد القادر
أمل يوسف مرقص حنا
-عايده مرقص خليل ابراهيم
- فيفيان نادر نسیم جرجس
ه - اكرام صالح حسن السايس
٦ - نعمه كمال محمد حبيب
۷ - حکمت محمد عبد الرازق رجب
- محمد أبو مسلم الدسوقي
- زينات أبو مسلم الدسوقي
۱۰ - تيسير عبد العزيز إسماعيل الصوابي
۱۱ غاده محمود حسن علي عويس
۱۲ - سامیه فاروق صادق
۱۳ - نصيحة أمين إبراهيم السويدي
١٤ - أحمد حسن محمد كمال الأزهري
١٦محمد حسين السيد الحفني
١٥ - أمل أبو المكارم أحمد رفعت
۱۷ - نبيل بيومي محمد إسماعيل
۱۸ - مامون علي عبد العاطي عامر
۱۹ - محمد محمد حسنين سراج
۲۰ - شريف محمد قطب سید
۲۱ - أشرف حسن حافظ الجنيدي
۲۲ - رانية عطية مرسي كابش
۲۳ - آمال حسن موسى سليمان
٢٥ - جليلة يسري صالح طه
٢٤ - هاله شعبان أحمد شعبان
٢٦ - وفاء محمود عبد الرحمن غانم
27 - حنان محمد سامي محمد زين الدين
۲۸ - خالد وحيد أحمد عفيفي
العليا
۳۰ - عزیزة محمد عبد الله الجيلاني 
۳۱ - رحاب زكريا حسن محمد
۲۹ - عزیزة محمد عبد الله الجيلاني بصفتها مساعدا قضائيا عن / فاطمة محمد

