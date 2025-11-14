الجمعة 14 نوفمبر 2025
حوادث

أسفر عن مصرع سوداني وإصابة 3 آخرين، انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة بالمعادي

انتدبت نيابة المعادي الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع الجزائر في منطقة المعادي، مما أسفر عن مصرع سوداني وإصابة 3 آخرين.

 تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع الجزائر في منطقة المعادي، مما أسفر عن مصرع سوداني وإصابة 3 آخرين.

 

ويجري رجال الإطفاء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

 

حريق شقة بالمعادي 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع الجزائر بدائرة قسم شرطة المعادي، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

