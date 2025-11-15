«مائة عام من الحرب إلى السلام» ندوة حوارية بجامعة القناة (صور)

18 حجم الخط

نظمت جامعة قناة السويس، اليوم السبت، ندوة حوارية بعنوان «مائة عام من الحرب إلى السلام»، إحياءً لمرور مائة عام على الدفاع عن قناة السويس.

مكان إقامة الندوة

وأقيمت الندوة بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة، وبرعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، وتحت الإشراف العام للدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وشهد فعاليات الندوة كل من اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وفي حضور الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وشريف فاروق الأمين العام للجامعة، والدكتور أحمد عزمي عميد كلية التجارة، والدكتور محمد وصفي وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود المتولي وكيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمدي عطا الله مدير مركز ضمان الجودة، والمهندس عادل ألبير أمين عام الجامعة المساعد.



كلمة رئيس الجامعة

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم رحّب الدكتور ناصر مندور باللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية معربًا عن تقديره لفكرته في الاحتفال بمائة عام على الدفاع عن قناة السويس، مشيرًا إلى جهوده الملموسة وجولاته المستمرة في المحافظة واهتمامه بالثقافة ودورها في تنمية الوعي ودعمه الدائم للجامعة وإيمانه بدورها كرافدٍ أساسي للخبرة، مؤكدًا أن إلقاء الضوء على المشروعات القومية والتنمية واجب وطني، ومشيرًا إلى الرسالة المهمة التي قدمتها مصر وقائدها من خلال افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأكد رئيس الجامعة أن احتفال اليوم يتواكب مع اليوبيل الذهبي للجامعة التي أكملت خمسين عامًا من العطاء، وكانت خلالها شريكًا أصيلًا في تنمية إقليم القناة وسيناء.



احتفال المحافظة بالعيد القومي

ومن جانبه أشاد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، باستجابة الدكتور ناصر مندور ودعمه للاحتفالية، ومؤكدًا تقديره لدور الجامعة الممتد كمنارة للتنوير وخدمة المجتمع.

وأوضح أن الندوة تأتي ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الرابع والسبعين تحت عنوان «مائة عام من الحرب إلى السلام» بما يجسد مسيرة قناة السويس بين الصراع والبناء.

ولفت المحافظ إلى أن المحافظة تستعد لاحتفالية كبرى بعد غدٍ الإثنين على ضفاف قناة السويس بالتعاون مع هيئة قناة السويس والجامعة والقوات المسلحة تزامنًا مع الذكرى ١٥٦ لافتتاح القناة عام ١٨٦٩، ومرور مائة عام على بدء إنشاء النصب التذكاري للدفاع عنها، ولضحايا الحرب العالمية الأولى بمنطقة جبل مريم. وأكد أن هذه الاحتفالات تجسد بطولات أبناء الإسماعيلية في مواجهة الاحتلال عام ١٩٥١ والتي مهدت لثورة يوليو ١٩٥١، كما تتقاطع مع مرور خمسين عامًا على إعادة افتتاح القناة بعد نصر أكتوبر ١٩٧٣ وصولًا إلى قناة السويس الجديدة، مشيرًا إلى استمرار الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على الماضي وبناء المستقبل، وأن مئوية الدفاع عن القناة رسالة تقدير للتضحيات التي ما زال الحجر ينطق بها.

أدار الحوار الدكتور محمود الضبع عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الذي تناول أهمية معرفة التاريخ في بناء وعي الطلاب ودور الندوات التثقيفية في مواجهة الأفكار الهدامة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل تقديم محاور الندوة وضيوفها. وتحدث الدكتور عبد الحميد شلبي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الأزهر عن أسباب الحروب والمشكلات المتعلقة بالوطن والتي لا تقبل الحلول الوسط، مستعرضًا أوضاع مصر خلال الحرب العالمية الأولى والمعارك التي دارت في منطقة الإسماعيلية وقناة السويس ومنها معركة ترعة الإسماعيلية الأولى عام ١٩١٥ ومعركة رمانة عام ١٩١٦، مؤكدًا أن دفاع المصريين عن القناة كان دفاعًا عن سيادة الوطن. كما تناول الدكتور عماد هلال رئيس قسم التاريخ والحضارة تاريخ الإسماعيلية منذ العصور القديمة مشيرًا إلى أنها كانت تُعرف باسم برأتوم وكانت عاصمة للمقاطعة الثامنة في إقليم مصر السفلي وتقع بموقع يُرجح أنه تل المسخوطة في منطقة أبوصوير، وموضحًا أنها منطقة مرّ بها كثير من الأنبياء وجيش الفتح الإسلامي، مستعرضًا فروع نهر النيل ومنها الفرع البيلوزي ووادي الطميلات الذي يصب في بحيرة التمساح.

