إعلان يقود الشرطة لضبط تاجر أسلحة بيضاء في الزقازيق

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بشأن قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع أسلحة بيضاء بمقابل مادى وضبط مرتكب الواقعة.



وكانت أجهزة الأمن، رصدت ما تم تداوله بشأن قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع أسلحة بيضاء بمقابل مادى.



إعلان يقود الشرطة لضبط تاجر أسلحة بيضاء فى الزقازيق

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة وهو عاطل " له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية وبحوزته هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى".

وبمواجهته اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين وتحقيق مكاسب مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

