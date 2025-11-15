بعد تداول فيديو، ضبط أب اعتدى على ابنته بالضرب والتعذيب في الشرقية

18 حجم الخط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على طفلة وتكبيل يدها بمحافظة الشرقية.

فيديو الاعتداء على طفلة وتكبيل يدها بالشرقية

بالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد الشخص الظاهر فى الفيديو، وتبين أنه عامل خردة وله معلومات جنائية.

وبمواجهته اعترف بقيامه بالتعدى على نجلته وتكبيل يدها بقصد «تأديبها» بعد تركها العمل معه.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجاري عرض الواقعة على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

