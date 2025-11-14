الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

استدعاء مالك سيارة نشب بداخلها حريق على كورنيش المعادى

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة
18 حجم الخط

قررت نيابة المعادي الجزئية استدعاء مالك سيارة ملاكي نشب بداخلها حريق على طريق كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة المعادي.

 تم سحب السيارة وتنظيم حركة المرور بعد أن نجحت فرق الإطفاء في السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات.

 

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة حول اندلاع حريق في سيارة ملاكي على كورنيش المعادي. 

وعلى الفور، انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، حيث تم فرض كردون أمني حول المنطقة للحيلولة دون امتداد النيران، وتم إخماد الحريق بشكل كامل.

تواصل أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة جهودها في جمع المعلومات والتحريات لكشف ملابسات الحادث. 

كما تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتخاذ الإجراءات القانونية اجهزة البحث الجنائي دائرة قسم شرطة المعادي سيارات الحماية المدنية نيابة المعادي مديرية أمن القاهرة كورنيش المعادى

مواد متعلقة

انتخابات النواب، طوابير طويلة أمام لجنة مدرسة الأهرام الرسمية وسط تأمين طبي

انطلاق سيارات ميكروباص لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب بحدائق الأهرام

هدوء وانتظام في عملية التصويت بلجنة المدرسة الرسمية للغات بحدائق الأهرام

إحالة عصام صاصا للمحاكمة بتهمة التشاجر داخل ملهى ليلي بكورنيش المعادي

سيدة في لجنة مدرسة الأهرام: أول مرة أحس أن صوتي له تأثير

إقبال كثيف على التصويت في لجنة مدرسة "الأهرام الرسمية" بحدائق الأهرام

بعد قليل، محاكمة ممرضة أشعلت النار عمدا داخل مستشفى حلوان العام

تأجيل محاكمة 117 متهما بالخلية الإعلامية لجلسة 11 يناير

الأكثر قراءة

رسالة ووصية محمد صبري الأخيرة لجماهير الزمالك قبل مصرعه في حادث أليم

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025

بيان رقم 3، الأرصاد تعلن تحركا للسحب الرعدية بقوة على هذه المحافظات وموعد وصولها القاهرة

الحزن يخيم على الشرقية لوفاة محمد صبري في حادث مروع

أخبار مصر: مصرع محمد صبري لاعب الزمالك، تحذير من أمطار وسيول بالمحافظات، تحرك أمني بعد فيديو إطلاق نار في انتخابات النواب

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض كبير في الفراولة وارتفاع 4 أصناف منها الجوافة واليوسفي

رحيل مدفعجي الزمالك، كل ما تريد معرفته عن محمد صبري بعد مصرعه في حادث مروع

الفرق بين ترطيب البشرة وتغذيتها ومتى تحتاجين إلى كل واحد منهما

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية