استدعاء مالك سيارة نشب بداخلها حريق على كورنيش المعادى

قررت نيابة المعادي الجزئية استدعاء مالك سيارة ملاكي نشب بداخلها حريق على طريق كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة المعادي.

تم سحب السيارة وتنظيم حركة المرور بعد أن نجحت فرق الإطفاء في السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة حول اندلاع حريق في سيارة ملاكي على كورنيش المعادي.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، حيث تم فرض كردون أمني حول المنطقة للحيلولة دون امتداد النيران، وتم إخماد الحريق بشكل كامل.

تواصل أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة جهودها في جمع المعلومات والتحريات لكشف ملابسات الحادث.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

