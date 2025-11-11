انطلاق سيارات ميكروباص لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب بحدائق الأهرام

18 حجم الخط

انطلقت سيارات ميكروباص تابعة لعدد من المرشحين في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس النواب والإدلاء بأصواتهم في اللجان الانتخابية.

وشهدت الدائرة إقبالًا متوسطًا من الناخبين، مع انسيابية في حركة المرور وعدم وجود مظاهر ازدحام أمام اللجان، حيث جرت عملية التصويت في أجواء هادئة ومنظمة داخل المدارس التي تضم مقار اللجان الفرعية.

وحرصت الجهات المعنية على توفير التسهيلات اللازمة للمواطنين، خاصة كبار السن، من خلال تجهيز أماكن للاستراحة وتوفير كراسي متحركة لمساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

كما شهدت شوارع دائرة الأهرام تسيير سيارات تحمل أعلام مصر، وشعارات الأحزاب السياسية في مشهد جماعي يهدف إلى تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، وسط تواجد ملحوظ لمرشحي أحزاب مستقبل وطن، والجبهة الوطنية، إلى جانب عدد من المستقلين.

ويتنافس في الدائرة على النظام الفردي عشرة مرشحين، بينهم أربعة مرشحين حزبيين يمثلون أحزاب مستقبل وطن، الجبهة الوطنية، المؤتمر، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، إضافة إلى ستة مستقلين يسعون للفوز بمقعدين عن الدائرة.

أما على مستوى محافظة الجيزة، فتضم المحافظة 12 دائرة انتخابية يتنافس فيها 152 مرشحًا، ويبلغ عدد الناخبين المقيدين بها 6 ملايين و634 ألف ناخب، يدلون بأصواتهم في 775 لجنة فرعية.

وتندرج المحافظة ضمن دائرة الجيزة وجنوب الصعيد في نظام القوائم، التي تخوضها قائمة واحدة هي "القائمة الوطنية من أجل مصر".

وتواصل اللجان الفرعية فتح أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني والأخير في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث تستقبل 14 محافظة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في 5606 لجنة فرعية، تحت إشراف 70 لجنة عامة، وبمشاركة نحو 12 ألف قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

وبلغ إجمالي الناخبين المقيدين الذين لهم حق التصويت في المحافظات الأربع عشرة 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا.

محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب

وتشمل محافظات المرحلة الأولى كلًّا من: “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح”.

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد المخصصة للدوائر الفردية، بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعات غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

وتخوض المنافسة في نظام القوائم قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر وتضم 40 مرشحًا في دائرة غرب الدلتا، و102 مرشح في دائرة الصعيد.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات المرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، على أن تُقدَّم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان ليكون آخر موعد لتقديمها 20 نوفمبر.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 حتى 30 نوفمبر.

