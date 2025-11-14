الجمعة 14 نوفمبر 2025
"طلق مراتك وإلا هحبسك لو رجعت مصر"، الأمن يكشف حقيقة تهديد ضابط شرطة لمواطن

كشف مصدر أمني بالإسكندرية، حقيقة مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت خلاله تعرض أحد الأشخاص حال تواجده خارج البلاد، لتهديد من ضابط شرطة بإلقاء القبض عليه حال عودته للبلاد إذا لم ينفصل عن زوجته.

 قصة مقاطع فيديو مزيفة عن تهديد ضابط شرطة بالإسكندرية

بالفحص، تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن الواقعة الحقيقية تتعلق بخلافات زوجية بين الشخص الظاهر في الفيديو وزوجته، ربة منزل مقيمة بالإسكندرية. 

وأكدت الزوجة أنها قامت برفع دعوى قضائية ضده بعد سفره للخارج وارتباطه بزوجة أخرى، وأنها قامت بإرسال رسائل مزيفة تتضمن تهديدات له عبر الهاتف، متظاهرة بوجود ضابط شرطة لضغطه على الانفصال عنها.

واتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للتأكد من كافة الملابسات.

الجريدة الرسمية