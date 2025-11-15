حبس والدى طفلة الإشارة بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات

18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة، في الإسماعيلية، بحبس والدي الطفلة "كارما" الشهيرة بطفلة الإشارة 4 أيام على ذمة التحقيقات، والمتهمين بالاعتداء على الطفلة وشقيقها "علاء" بالضرب المبرح وإحداث إصابات بهما، وإجبارهما على التسول في الشوارع بالإسماعيلية.

كما أمرت النيابة بتسليم الطفلين إلى جدتهما من الأب للاعتناء بهما.

مباحث ثان الإسماعيلية تضبط المتهمين

ونجحت وحدة مباحث قسم ثاني الإسماعيلية برئاسة المقدم "أنور القاضي" والرائد "سيد نصر الله" معاون أول مباحث قسم ثاني الإسماعيلية، من ضبط الأب والأم وطفليهما، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

النيابة توجه تهمة الاتجار بالبشر للأب والأم

ووجهت النيابة العامة تهمة "الاتجار بالبشر" للأب والأم بعد مراجعة تحريات المباحث الجنائية، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالواقعة، والفيديوهات المنتشرة علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين أن الأب والأم قادمان من محافظة القاهرة إلى الإسماعيلية ويفترشان الشارع مأوى لهما، وذلك لإجبار طفليهما "كارما" 6 سنوات و"علاء" 4 سنوات للتسول في الشوارع بعد إحداث إصابات عنيفة في وجهيهما.

الداخلية تفحص مقطع فيديو

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر طفلة من قيام والدها بالتعدى عليها بالضرب بالإسماعيلية.

بالفحص أمكن تحديد الطفلة الظاهرة بمقطع الفيديو ووالدها (عاطل "له معلومات جنائية")، وبمواجهته اعترف بقيامه بالتعدى على نجلته "الظاهرة بمقطع الفيديو" بالضرب لإجبارها على استجداء المارة.



ومن جانبها وجهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتدخل العاجل للتحقق من الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفلة. وقام المجلس بمخاطبة مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام لبدء التحقيق القضائي في الواقعة، وقد تم تحرير محضر بالحادث.

وباشرت نيابة ثانِ الإسماعيلية تحقيقاتها، مما أسفر عن القبض على الأب والأم المتهمين باستغلال الطفلة.

وقال الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن وحدة حماية الطفل الفرعية بحي ثانِ الإسماعيلية انتقلت إلى موقع البلاغ، وقامت بإجراء دراسة متكاملة للحالة، وتبين أن للطفلة شقيقًا آخر يبلغ من العمر خمس سنوات.

وقد أوصت وحدة حماية الطفل بتسليم الطفلين إلى جدتهما لوالدهما مع أخذ التعهد اللازم بضمان حسن رعايتهما وتوفير بيئة آمنة لهما، فضلًا عن استخراج شهادات ميلاد للطفلين لتقنين أوضاعهما، إلى جانب ضرورة توقيع الكشف الطبي عليهما للاطمئنان على حالتهما الصحية والتأكد من عدم تعرضهما لأي أضرار.

ضرورة التواصل مع خط نجدة الطفل 16000

ومن جانبه، ناشد صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، المواطنين بضرورة التواصل مع خط نجدة الطفل (16000) حال وجود أي انتهاك قد يعرّض حياة الأطفال للخطر، أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم (01102121600)، مؤكدًا أن حماية الأطفال مسؤولية وطنية، وأن المجلس سيظل دائمًا الحصن المنيع ضد أي انتهاكات قد يتعرض لها الأطفال، وسيواصل جهوده لضمان حق كل طفل في الأمان والحماية والعيش بكرامة.

وأعرب المجلس القومي للطفولة والأمومة عن خالص الشكر والتقدير للنيابة العامة مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين على جهودهم الحثيثة وسرعة تدخلهم لحماية الأطفال من أي خطر، كما ثمن المجلس الدور الفعّال لوحدة حماية الطفل بمحافظة الإسماعيلية في التعامل السريع مع الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان مصلحة الطفل الفضلى.

