ملفات وحوارات

أزمات في المرحلة الأولى بانتخابات النواب.. مشاجرات بين أنصار مرشحين في قنا والفيوم.. إطلاق نار ابتهاجًا في مطروح والفيوم.. وهذه حقيقة تعطيل حملة دعائية بالشروق

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
شهدت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حالة من الاستقرار الأمنى وسط مشاركة فاعلة من المواطنين بكافة محافظات المرحلة الأولى الـ 14 محافظة.

وبدروها عكفت وزارة الداخلية على تهيئة الأجواء الأمنية المناسبة عبر خطة أمنية متكاملة لخلق بيئة مناسبة لمساعدة الناخبين على الأدلاء بأصواتهم، وتقديم يد العون لكبار السن وذوي الهمم والحالات الإنسانية فى مساعدتهم على الأدلاء بأصواتهم. 

وعلى الجانب الآخر كانت هناك بعض الأحداث التى شهدتها اعتبرها البعض تجاوزات غير مقبولة وآخرين مخالفات صحية فى أجواء الانتخابات البرلمانية، ونرصد أبرزها.

الداخلية تؤمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب وتتعامل مع مخالفات محدودة

وأكدت تقارير المتابعة الميدانية، نجاح  وزارة الداخلية في تأمين المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وضمان سير العملية الانتخابية في اللجان المختلفة، مع متابعة دقيقة لأي تجاوزات أو مخالفات.

حوادث ومخالفات رصدتها الأجهزة الأمنية

وأشارت إلى رصد بعض الأحداث من بينها نشوب مشاجرة بين أنصار أحد المرشحين في محافظة قنا، تم التعامل معها سريعًا وفضها دون إصابات جسدية خطيرة.

كما وقع إطلاق أعيرة نارية في محافظتي مطروح والإسكندرية احتفالًا بفوز بعض المرشحين، وتم ضبط الأسلحة النارية المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

ادعاءات حول منع حملات انتخابية

وفي القاهرة الجديدة، شهدت منصات التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لمرشحى لعضوية مجلس النواب اتهمت الشرطة بتعطيل مسيرة نظمها من أعضاء حملته الانتخابية  والقبض عليهم لصالح مرشح آخر لتخرج الأجهزة الأمنية سريعًا فى بيان أمنى تؤكد أن الحقيقة خلاف إدعاءات المرشح. 

والتحقيقات أظهرت أن السبب الحقيقي لتدخل قوات الأمن كان تعطيل حركة المرور الناتج عن تجمعات هؤلاء المرشحين وأنصارهم، ولم يتم اتخاذ أي إجراء ينتهك الحقوق الانتخابية. 

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقاطع الفيديو المتداولة وادعاء أحد المرشحين للانتخابات البرلمانية القبض على عدد من مناصريه بمنطقة الشروق.

رصدت الأجهزة المختصة مقطعي فيديو ظهر خلالهما عدد من الأشخاص التابعين للمرشح  أثناء تعطيلهم الحركة المرورية بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة خلال استقلالهم عدة سيارات، أعقب ذلك ادعاء المرشح بقيام الجهات الأمنية بالقبض على بعض من أنصاره والتعنت في التعامل معهم.

بالفحص تبين أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع المخالفات المرورية فور حدوثها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها دون أي تجاوز، كما تبين عدم القبض على أي من الأشخاص، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروج تلك الادعاءات.

مشاجرات بين أنصار مرشحين 

رصدت أجهزة الأمن، مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا تجمع عدد من المواطنين وترديدهم بعض الهتافات.

بالفحص تبين تجمع أنصار بعض المرشحين لعضوية مجلس النواب "الظاهرين بمقطعى الفيديو" حال مشاركتهم فى الدعاية الإنتخابية والهتاف فى إطار المناوشات بينهم وبين منافسيهم بنطاق محافظتى "البحيرة والفيوم "،  وتم ضبط المحرضين فى حينه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

استمرار المتابعة ورسالة من الداخلية 

وأكدت وزارة الداخلية، أنها تقف على الحياد التام ومسافة واحدة من جميع المرشحين دون تدخل فى سير العملية الانتخابية، وستستمر في مراقبة العملية الانتخابية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تجاوزات، مع التأكيد على حق جميع المرشحين في ممارسة حملاتهم الانتخابية ضمن القانون، مع التأكيد على التصدى الحاسم لكافة صور الخروج عن القانون من الكافة، وهذا ما يؤكد عليه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فى اجتماع عقده مؤخرًا مع مساعديه لمراجعة خطة تأمين انتخابات مجلس النواب 2025. 

