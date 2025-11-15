القبض على 6 أشخاص بعد مشاجرة بالمطرية بسبب معاكسة فتاة

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة مديرية أمن القاهرة من ضبط 6 أشخاص بعد مشاجرة طاحنة استخدمت فيها أسلحة بيضاء بمنطقة المطرية، وذلك على خلفية معاكسة فتاة.

تفاصيل الواقعة



وكشفت التحريات، أن المشاجرة حدثت بين طرف أول مكون من شخصين، وطرف ثانٍ مكون من 4 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة. وذلك بسبب قيام أحد أفراد الطرف الأول بمعاكسة شقيقة شخصين من الطرف الثانى، ما أدى إلى حدوث مشاجرة وتبادل الاعتداء باستخدام أسلحة بيضاء.

الضبط والإجراءات القانونية

تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم 3 أسلحة بيضاء، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب الخلاف المشار إليه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



